Rinde Max Peraza homenaje al ídolo de la canción: Vicente Fernández

El cantante sinaloense, Max Peraza rinde homenaje a uno de los grandes de la música en México, Vicente Fernández, con el álbum ‘Puras de Vicente Vol. 1’.

El material es una producción especial que honra el legado de una de las figuras más importantes de la música mexicana.

El artista interpreta algunos de los temas más emblemáticos del repertorio del ídolo de México, pero con un estilo y personalidad, sin perder la esencia que los convirtió en clásicos.

