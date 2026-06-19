Rinde Max Peraza homenaje al ídolo de la canción: Vicente Fernández

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    Rinde Max Peraza homenaje al ídolo de la canción: Vicente Fernández
    Plan. El intérprete busca conectar tanto con quienes crecieron escuchando estas canciones como con las nuevas generaciones. FOTO: CORTESÍA

El artista presenta el disco ‘Puras de Vicente Vol. 1’ con clásicos como ‘Hermoso Cariño’

El cantante sinaloense, Max Peraza rinde homenaje a uno de los grandes de la música en México, Vicente Fernández, con el álbum ‘Puras de Vicente Vol. 1’.

El material es una producción especial que honra el legado de una de las figuras más importantes de la música mexicana.

El artista interpreta algunos de los temas más emblemáticos del repertorio del ídolo de México, pero con un estilo y personalidad, sin perder la esencia que los convirtió en clásicos.

El primer volumen incluye canciones que han marcado a generaciones, entre ellas, “Gabino Barrera”, “Hermoso Cariño” y “Por un Amor”, además de otros éxitos que forman parte del legado musical de Fernández y que continúan vigentes en el gusto del público.

Max, quien ya tiene una carrera consolidada dentro de la música regional mexicana y asume este reto con respeto y admiración, pero ofreciendo nuevas versiones que buscan conectar tanto con quienes crecieron escuchando estas canciones como con las nuevas generaciones.

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El material nace como un reconocimiento a la huella imborrable que Vicente Fernández dejó en la cultura popular y en la historia de la música mexicana.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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