2010: El año en que Geroca pintó la compleja realidad de un Coahuila bajo asedio

En diciembre del 2010 el monero y pintor Gerardo Rodríguez Canales “Geroca” presentó en la Taberna el Cerdo de Babel, como parte de su tradicional exposición anual, la serie “Agasajón al Monero del Montón”, donde su humor punzante y crítico se volcó hacia una dolorosa realidad que estaba viviendo el noreste mexicano: la violencia generada por la Guerra contra el Narco.

Esta campaña, iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, derramó su veneno por las tierras que Geroca recorría con regularidad y, como monero, su mirada periodística no podía ignorar el tema, denunciarlo ni cuestionarlo en este espacio. Ahora algunas de las obras que integraron tal exhibición forman parte de la muestra póstuma “Geroca sigue vivo”, también en el Cerdo de Babel y disponible al público durante el mes de enero.

En las piezas que integraron la exposición original, el artista se pone a sí mismo en medio de la violencia; víctima de un secuestro, en medio de un fuego cruzado o hasta directamente ejecutado por un sicario que emerge de las páginas de un diario cuya primera plana anuncia que “MATAN A MONERO”. No todas estas imágenes se encuentran en la retrospectiva actual, pero los archivos revelan la profundidad de su crítica, que alcanzó hasta figuras como Marcial Maciel en la obra “Gran pederasta en el infierno”, donde el corrupto y abusador vicario es devorado por el Diablo.

Sergio Castillo, socio del Cerdo de Babel, confirmó que en aquella época Geroca decidió abordar de lleno la inseguridad que se vivía en la región. La denuncia persistió en la expo del año siguiente “Crónicas de viajes” y, como una necesaria bocanada de aire fresco, viró completamente hacia una propuesta de paisaje casi académico en 2012 con “Paisajes de aquí y de allá”.