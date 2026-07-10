Celebrarán en grande segundo aniversario de La Milarca en Monterrey: entrada será gratuita

Imagínate poder recorrer en un solo lugar techumbres, mudéjares de más de 600 años de antigüedad, cruzar arcos góticos medievales y descubrir fósiles de especies únicas, así como admirar obras de arte que abarcan siglos de historia, pues eso es posible en el Museo La Milarca. Y ahora la buena noticia es que podrá hacerse gratuitamente en el marco del segundo aniversario del proyecto cultural que fue impulsado por el desaparecido Mauricio Fernández Garza. Bajo el título de “2 Aniversario. Un legado extraordinario”, el espacio cultural abre sus puertas gratuitamente para que las familias lo conozcan, este domingo 12 de julio, a partir de las 10:00 horas.

Además, la Milarca celebrará su segundo aniversario con pastel conmemorativo para sus visitantes, con recorridos especiales, talleres, visitas guiadas y música en vivo con la finalidad de que el público redescubra uno de los recintos culturales más singulares del país que está ubicado en el Parque Rufino Tamayo, en el ayuntamiento de San Pedro Garza García. Cabe destacar que desde su inauguración, el 12 de julio de 2024, la Milarca ha transformado el panorama museístico de Nuevo León. Lo anterior al permitir que el público conozca la colección única que Mauricio Fernández Garza reunió a lo largo de cinco décadas.

La esencia del Museo radica en el que el edificio es, al mismo tiempo parte, de la colección. Las salas del recinto resguardan extraordinarios techumbres mudéjares de los siglos XIV al XVI, arcos góticos medievales y portales virreinales, pero incorporados a la arquitectura contemporánea del recinto con lo cual se crea un diálogo excepcional entre el pasado y el presente. Además, se suma el Gabinete de Mauricio, un universo que está integrado por cerca de 442 piezas donde conviven obras de arte, fósiles hallados en Vallecillo, meteoritos y objetos históricos. PROGRAMA CONMEMORATIVO El programa conmemorativo inicia a las 11:00 horas con un recorrido-taller guiado por la sala “México 86” que resguarda la colección de arte popular que se exhibió en la sala de prensa del Mundial de Futbol de 1986, para poder participar tendrán que inscribirse previamente en el correo: guias@museolamilarca.mx.

A las 12:30 horas se ofrecerán los recorridos especiales “Los Techos de la Milarca” que permiten conocer de cerca algunas de las cubiertas históricas que distinguen el recinto y constituyen uno de sus mayores tesoros patrimoniales. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos será cuando la familia Fernández Zambrano encabecen un recorrido especial para compartir con los asistentes el origen de la colección y las historias que acompañan a muchas de las piezas. Para ese recorrido también es necesario inscribirse en el mismo correo. La ceremonia solemne del segundo aniversario será a las 18:00 horas en la que estará presente la Secretaría de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura y la directora general del Museo La Milarca, Rosa María Rodríguez y miembros del Consejo Consultivo del recinto cultural. Finalmente, se presentará La Romería Arte Flamenco, que ofrecerá un espectáculo de música y danza flamenca en el Salón Alamargo para recordar el espíritu español que habita en el espacio.

Publicidad

Temas

Arte Cultura Exposiciones

