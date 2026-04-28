$!Acercan la poesía a los bebés en la FILC: Porque también los más pequeños merecen disfrutar de la literatura

Cuando hablamos de literatura para la niñez los referentes suelen ser cuentos de hadas y clásicos de aventuras, pero estas historias muchas veces solo las pueden disfrutar los menores que ya saben leer. ¿Qué hay de los más chiquitos que están descubriendo el mundo? ¿Cómo se les acerca a las letras y, sobre todo, a la poesía? Este año, el Salón de la Poesía para la Niñez y la Juventud de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC) ha puesto especial atención a la primera infancia con una serie de actividades y presentaciones que dejan en claro que sí es posible (y necesario) generar un encuentro con el arte para bebés, aunque parezca que aún no tienen las “capacidades” para disfrutarlo.

Utilizando los símbolos del océano, el mar profundo y el mar abierto, Mafer Ocampo de La Mirada Laboratorio, Martha Garay de Santo Remedio y la coahuilense Victoria Castro han diseñado un espacio que muchos pequeños ya han podido descubrir y muchos más podrán hacerlo hasta el 3 de mayo. “Nuestro primer mar fue el vientre materno, ahí nadamos y aprendimos esta sensación poética y arrullo de sal siempre ha sido ese aliento desde donde queremos refugiarnos y obviamente siempre abogar los derechos culturales de los primeros años, que más espacios públicos tengan espacio para los bebés, esas etapas iniciales”, comentó Mafer Ocampo para VANGUARDIA.

Un concepto que fundamenta este espacio, tomado de la autora María José Ferrada, es que “lo poético, más allá de lo literario, es una forma de mirar el mundo, una forma de habitarlo”. En este sentido la experiencia que buscan llevar a este público se inclina hacia la metáfora, el juego y la exploración. Lejos de la forma habitual de interactuar con la poesía que tenemos, muy anclada en la palabra y su potencial expresivo, aquí lo poético adquiere muchas formas. “Es un lugar donde los bebés y las niñas y niños en sus primeros años pueden sentirse en su espacio. Está diseñado y pensado cien por ciento para ellas y ellos”, destacó.

“Es un espacio que tiene libros, siempre está presente la palabra escrita y lo vamos acercando desde el juego y las preguntas. Por ejemplo, una niña estaba tocando las nubes, que desde una mirada adultocentrista solo vemos algodón, sin embargo se le invita, por ejemplo yo le preguntaba ¿sabías que las nubes son la espuma del mar? Y la niña cien por ciento comprometida entra al juego, la imaginación hace click con esas preguntas desde la mirada poética”, agregó. Martha es una mediadora de poesía que estaba buscando unir esta expresión con lo escénico, de ahí su colaboración con Mafer, y la presencia de Victoria llega como un catalizador, gracias a su experiencia de más de una década con los lectores coahuilenses.

“Te das cuenta que hay una conexión, que hay amor, que hay ternura, que alguien te escucha cuando te está mirando de una forma que sabes que nadie más lo hace. Cuando Mar, el primer bebecito que cuidé, mi gran amigo, una vez me vio con una mirada en donde yo sabía que no necesitaba ser nada más que ser yo y esa mirada honesta es la que tenemos hacia los niños y niñas”, compartió Mafer sobre el origen de La Mirada Laboratorio. Garay destacó que este espacio cuenta con más de 50 libros para bebés, en su mayoría de poesía, curados por las tres mediadoras, mismos que estarán al alcance de los pequeños y sus padres de familia durante la FILC.