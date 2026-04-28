$!Adair Vigil crea un viaje sonoro a las profundidades del mar en la FILC

Las experiencias en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 no se quedan solo en lo literario y dentro del Salón de la Poesía para la Niñez y la Adolescencia hay una actividad que desde el sonido crea viajes enteros. “Viaje al interior de una ballena” es una pieza sonora activada por el artista visual Adair Vigil, que por medio del sonido 8D crea atmósferas inspiradas en el tema marino que está guiando los eventos de este salón.

“Es un recorrido que empieza en el cielo, a mar abierto, va bajando hasta el mar profundo, donde encontramos el canto de las ballenas y lo mezclamos con voces de niños, que llegan antes de la actividad o ya hay algunos pregrabados, que leen textos de ‘Lunática’ de Martha Riva Palacio”, explicó para VANGUARDIA. El libro, otro de los ganadores del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia que integran el salón, incluye un pasaje que dice “en la panza de los peces siempre es de noche” y el cual da pie a la pieza.

Vigil, que colaboró con Cristina Maldonado hace unos años en la FILC en una experiencia de audio binaural inmersivo similar a esta, destacó cómo la participación de los niños y niñas en esta actividad ha enriquecido la misma gracias su mirada fresca y sin prejuicios. La experiencia no es solo para niños y niñas, pues el público de todas las edades puede disfrutar de este viaje a lo más profundo del mar, dejarse llevar por el sonido y la imaginación y arroparse entre las olas.

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