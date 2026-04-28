Adair Vigil crea un viaje sonoro a las profundidades del mar en la FILC

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Artes
/ 28 abril 2026
    Adair Vigil crea un viaje sonoro a las profundidades del mar en la FILC

El artista visual participa en el Salón de la Poesía para la Niñez y la Adolescencia con una pieza de audio inmersiva que te hará sumergirte en lo más hondo del océano

Las experiencias en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 no se quedan solo en lo literario y dentro del Salón de la Poesía para la Niñez y la Adolescencia hay una actividad que desde el sonido crea viajes enteros.

Viaje al interior de una ballena” es una pieza sonora activada por el artista visual Adair Vigil, que por medio del sonido 8D crea atmósferas inspiradas en el tema marino que está guiando los eventos de este salón.

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“Es un recorrido que empieza en el cielo, a mar abierto, va bajando hasta el mar profundo, donde encontramos el canto de las ballenas y lo mezclamos con voces de niños, que llegan antes de la actividad o ya hay algunos pregrabados, que leen textos de ‘Lunática’ de Martha Riva Palacio”, explicó para VANGUARDIA.

El libro, otro de los ganadores del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia que integran el salón, incluye un pasaje que dice “en la panza de los peces siempre es de noche” y el cual da pie a la pieza.

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Vigil, que colaboró con Cristina Maldonado hace unos años en la FILC en una experiencia de audio binaural inmersivo similar a esta, destacó cómo la participación de los niños y niñas en esta actividad ha enriquecido la misma gracias su mirada fresca y sin prejuicios.

La experiencia no es solo para niños y niñas, pues el público de todas las edades puede disfrutar de este viaje a lo más profundo del mar, dejarse llevar por el sonido y la imaginación y arroparse entre las olas.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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