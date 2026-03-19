Alberga Marco “Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA”
La muestra conmemora los 50 años de la colección FEMSA y se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo
A través de cinco “constelaciones” que incluyen obras de artistas como Remedios Varo, Leonora Carrington, María Izquierdo y Diego Rivera, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) ofrece una revisión a la colección FEMSA que cumple 50 años.
El recinto cultural albergará desde este viernes 20 de marzo hasta el próximo 9 de agosto de 2026 la muestra “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA”.
Este jueves se realizó el recorrido exclusivo para medios de comunicación en el cual la directora de Marco, Taiyana Pimentel, destacó la importancia de esta exposición, la cual también se realiza en el marco del 35 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo.
‘El coleccionismo (que da vida a la muestra es) de una de las empresas más pujantes que ha sido protagonista de la construcción cultural y contemporánea de nuestra ciudad y de nuestro estado’, dijo.
Agregó que es un gusto que Marco sea la primera parada de la revisión que hace honor a los 50 años de la colección FEMSA. Como curadores de la exposición fungieron Eugenia Braniff, Paulina Bravo y Beto Díaz, curadores de la colección FEMSA, y la independiente Adriana Melchor.
La colección FEMSA se inició en 1977 y desde entonces se ha constituido como un acervo que es referente de México y América Latina.
‘Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA’ está integrada por 174 obras de más de 100 artistas de América Latina.La muestra está guiada a través de cinco constelaciones que son: Territorios, Estructuras Coloniales, Debatiendo la abstracción, geometría y forma en América Latina, así como Alquimia e Identidades.
Los ejes temáticos que hablan de la historia del arte latinoamericano desde una perspectiva que no depende de la historia lineal occidental y del centro de Nueva York.
En ese sentido, las constelaciones invitan a imaginar los microterritorios o espacios que se engloban en la región de América Latina, pero tienen condiciones muy particulares.
La muestra arranca la conmemoración del 50 aniversario de la colección FEMSA.
La colección contempla algunas obras muy conocidas y otras que no han estado tanto en exhibición. Otros de los artistas que también incluye son: Rafael Soto, Rufino Tamayo, Joaquín Torres García, Fanny Sanín y Helen Escobedo, entre otros.
Eugenia Braniff comentó que esta muestra permite relacionar obras que históricamente no se habían leído juntas.
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A lo largo de cinco décadas, FEMSA ha reunido obras de artistas de distintas generaciones y ha dado cuenta de la evolución, complejidad y diversidad de la producción artística de esta región.
Sin embargo, Constelaciones... no está organizado de forma cronológica, sino basado en obras de distintas épocas, geografías y generaciones, pero a partir de preguntas compartidas.