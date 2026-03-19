$!Alberga Marco “Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA”

A través de cinco “constelaciones” que incluyen obras de artistas como Remedios Varo, Leonora Carrington, María Izquierdo y Diego Rivera, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) ofrece una revisión a la colección FEMSA que cumple 50 años.

El recinto cultural albergará desde este viernes 20 de marzo hasta el próximo 9 de agosto de 2026 la muestra “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA”.

Este jueves se realizó el recorrido exclusivo para medios de comunicación en el cual la directora de Marco, Taiyana Pimentel, destacó la importancia de esta exposición, la cual también se realiza en el marco del 35 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo.

‘El coleccionismo (que da vida a la muestra es) de una de las empresas más pujantes que ha sido protagonista de la construcción cultural y contemporánea de nuestra ciudad y de nuestro estado’, dijo.

Agregó que es un gusto que Marco sea la primera parada de la revisión que hace honor a los 50 años de la colección FEMSA. Como curadores de la exposición fungieron Eugenia Braniff, Paulina Bravo y Beto Díaz, curadores de la colección FEMSA, y la independiente Adriana Melchor.