Alberga Marco “Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA”

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 19 marzo 2026
    Alberga Marco “Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA”
    Arte de América Latina desde la colección FEMSA Cortesía
    Alberga Marco “Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA”
Aracely Chantaka
por Aracely Chantaka

COMPARTIR

TEMAS


Arte
Cultura

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Femsa

La muestra conmemora los 50 años de la colección FEMSA y se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo

A través de cinco “constelaciones” que incluyen obras de artistas como Remedios Varo, Leonora Carrington, María Izquierdo y Diego Rivera, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) ofrece una revisión a la colección FEMSA que cumple 50 años.

El recinto cultural albergará desde este viernes 20 de marzo hasta el próximo 9 de agosto de 2026 la muestra “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA”.

Este jueves se realizó el recorrido exclusivo para medios de comunicación en el cual la directora de Marco, Taiyana Pimentel, destacó la importancia de esta exposición, la cual también se realiza en el marco del 35 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo.

El coleccionismo (que da vida a la muestra es) de una de las empresas más pujantes que ha sido protagonista de la construcción cultural y contemporánea de nuestra ciudad y de nuestro estado’, dijo.

Agregó que es un gusto que Marco sea la primera parada de la revisión que hace honor a los 50 años de la colección FEMSA. Como curadores de la exposición fungieron Eugenia Braniff, Paulina Bravo y Beto Díaz, curadores de la colección FEMSA, y la independiente Adriana Melchor.

$!Alberga Marco “Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA”

La colección FEMSA se inició en 1977 y desde entonces se ha constituido como un acervo que es referente de México y América Latina.

‘Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA’ está integrada por 174 obras de más de 100 artistas de América Latina.La muestra está guiada a través de cinco constelaciones que son: Territorios, Estructuras Coloniales, Debatiendo la abstracción, geometría y forma en América Latina, así como Alquimia e Identidades.

Los ejes temáticos que hablan de la historia del arte latinoamericano desde una perspectiva que no depende de la historia lineal occidental y del centro de Nueva York.

En ese sentido, las constelaciones invitan a imaginar los microterritorios o espacios que se engloban en la región de América Latina, pero tienen condiciones muy particulares.

$!Alberga Marco “Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA”

La muestra arranca la conmemoración del 50 aniversario de la colección FEMSA.

La colección contempla algunas obras muy conocidas y otras que no han estado tanto en exhibición. Otros de los artistas que también incluye son: Rafael Soto, Rufino Tamayo, Joaquín Torres García, Fanny Sanín y Helen Escobedo, entre otros.

Eugenia Braniff comentó que esta muestra permite relacionar obras que históricamente no se habían leído juntas.

$!Alberga Marco “Constelaciones y derivas: Arte de América Latina desde la colección FEMSA”

TE PUEDE INTERESAR: Gabriela Jiménez hará retumbar el Teatro de la Ciudad con magno concierto

A lo largo de cinco décadas, FEMSA ha reunido obras de artistas de distintas generaciones y ha dado cuenta de la evolución, complejidad y diversidad de la producción artística de esta región.

Sin embargo, Constelaciones... no está organizado de forma cronológica, sino basado en obras de distintas épocas, geografías y generaciones, pero a partir de preguntas compartidas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Cultura

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Femsa

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
México es el principal socio comercial latinoamericano de Alemania, con 2 mil 100 empresas operando y más de 300 mil empleos.

Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania
La zona del enfrentamiento fue bastión durante años de Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.

Abaten a 11 durante operativo en zona del ‘Mayo’ en Culiacán; detienen a cabecilla
60 elementos activos de la Secretaría de Marina serán capacitados en los Estados Unidos

Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos
En la comparecencia ante el Congreso del jueves además de Tulsi Gabbard, también asistieron el director del FBI, Kash Patel y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump fue advertido sobre el impacto económico que provocaría el ataque a Irán: Tulsi Gabbard
Steve Grove, capellán del Centro Médico del Condado Hennepin, ora en el cuarto de un paciente con COVID-19, el 10 de diciembre de 2021, en Minneapolis.

Estudio revela que más de 150 mil muertes por COVID-19 no se contabilizaron en EU al inicio de la pandemia

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington.

Afirma EU haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares
Oficiales del ejército observan desde el interior de la base militar de Campo de Mayo mientras los manifestantes sostienen una pancarta cubierta de imágenes de víctimas de la dictadura militar argentina.

Cerca del 50 aniversario del golpe militar, Iglesia argentina llama a no olvidar “esa oscura noche”

Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa