Alejandro Miyaki será el primer músico saltillense en dirigir a la Ópera de Bellas Artes
El director operístico será el maestro concertador del espectáculo que reunirá el ballet ‘El amor brujo’ y la ópera ‘La vida breve’ de Manuel de Falla en la sala principal del Palacio de Bellas Artes
Este jueves 23 de abril por primera vez en su historia, un saltillense dirigirá la Ópera de Bellas Artes, en lo que será una producción que también es histórica al reunir a esta agrupación con la Compañía Nacional de Danza (CND) de México tras 40 años desde su última colaboración.
El espectáculo, que cuenta con la dirección de escena y coreografía de la maestra Nuria Castrejón, tendrá como director concertador al maestro Alejandro Miyaki, músico saltillense que ha destacado en el ámbito operístico nacional al frente del México Ópera Studio (MOS).
La gala, que tiene como tónica la unión, verá sobre la escena el ballet ‘El amor brujo’ y la ópera ‘La vida breve’ de Manuel de Falla, con funciones martes, jueves y domingos del 23 al 30 de abril y el 3 y 7 de mayo.
“Ya había tenido la oportunidad de ser director asistente, pero ahora que entró Marcelo Lombardero nos acercamos para que conociera el trabajo del MOS y en lo individual, tanto a mí como al maestro Rennier Piñero nos invitó por separado para estar en producciones [...] A partir de ahí surgió la oportunidad de dirigir esta doble cartelera con motivo del 150 natalicio de Manuel de Falla”, explicó Miyaki para VANGUARDIA.
El director explicó Castrejón planteó una dramaturgia para unir ambas obras a partir de uno de los personajes de “La vida breve” que observa lo que ocurre en “El amor brujo”, aprovechando que las dos abordan temas gitanos y flamencos e instrumentaciones similares.
“‘El amor brujo’ trata sobre Carmela, cuya pareja muere pero encuentra una nueva pareja y el fantasma del difunto la busca, entonces tienen que hacer brujería para poder liberarse del espíritu y disfrutar de su nuevo amor. Y ‘La vida breve’ es sobre una gitana que está enamorada de un hombre de otro estatus social y él se va a casar con una mujer aún más adinerada”, compartió.
Al respecto de su trabajo con la Ópera de Bellas Artes y la CND destacó el privilegio de estar en esta histórico reunión, así como en el homenaje al compositor español que promete un gran espectáculo al público mexicano, además de ser su debut en el Palacio de Bellas como director.
“Es un privilegio y una suerte para mí poder formar parte de esto”, señaló y recordó que el maestro Ramón Shade llegó a dirigir la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, siendo un representante coahuilense en este importante escenario, pero en el caso de producciones operísticas él es el primer saltillense que ha logrado estar en este rol.
“Por lo menos estoy seguro que los últimos 50 años no ha habido un saltillense acá. Estoy muy contento porque es un logro y un desarrollo en mi carrera que ha ido avanzando poco a poco y poder por fin presentarme en el máximo recinto como director concertador es un logro personal pero también una prueba de que he seguido avanzando y me he seguido desarrollando en mi carrera musical”, expresó.
Destacó y agradeció las herramientas que el MOS le ha dado para poder estar en este debut, además de llevar de regreso la experiencia, así como el prestigio de que los maestros que integran este proyecto —recordando que Piñero también ha colaborado con Bellas Artes— elevan el trabajo mismo del estudio.
LO QUE VIENE PARA EL MOS
Miyaki adelantó que el MOS está preparando una producción de “Falstaff” de Verdi, que se presentará la última semana de junio en el Teatro de la Ciudad de Monterrey.