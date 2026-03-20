Alex Carrillo, el artista saltIllense que conquistó Disney, presenta su primera novela ilustrada

La carrera de Alex Carrillo no ha dejado nunca de estar llena de color, movimiento y de creatividad. Con su trabajo como ilustrador ha llegado a conquistar desde Crayola hasta Disney y es por esto que su peor villano no podía ser otro más que la ausencia de color. En su primera novela ilustrada “Despertar de colores” (B de Blok, 2026) el ahora también escritor plantea una aventura donde unos jóvenes buscan salvar a su gris ciudad, silenciosa, estricta y autoritaria, llevándoles de nuevo la chispa de la creatividad que han perdido.

“El proyecto había surgido como un cortometraje animado, ya estábamos empezando la producción pero los límites de tiempo, de la escuela, no nos dejaron contar la historia que quería contar, entonces, tiempo después, estuve buscando contar la historia de otra manera y en la Feria del Libro de Monterrey de hace dos años se me presentó la oportunidad de acercarme con un editor de Penguin [Random House], que ya seguían mi trabajo y así evolucionó a una historia más grande”, compartió el autor para VANGUARDIA. Carrillo se inspiró en los grandes cambios tecnológicos que están surgiendo vertiginosamente en años recientes, como la inteligencia artificial, para crear la trama —y ampliarla— de un mundo gobernado por máquinas, donde no existe la creatividad.

El libro es más que la historia que cuenta, pues cada tantas páginas hay ilustraciones sin color, que los niños y jóvenes que lo lean podrán colorear con su propio estilo y habilidades, adentrándose por completo en esta aventura y siendo parte de ella. El autor compartió también que expandir la idea de lo que fue ese cortometraje a este libro le permitió agregar más personajes y ahondar en las personalidades e historias de todos, contando una historia única.

“Parte de lo que yo quería era que este libro llegara a niños, entonces en un momento sabía que quería hacerlo en esto formato, porque siempre me han encantado los cuentos ilustrados, como los del Dr. Seuss [...] Me fui por este formato para ahondar más en la historia y en la editorial también sintieron que quedaba mejor en este formato, en vez de novela gráfica o cómic”, señaló.

“Despertar de colores” ya se puede conseguir en todas las librerías, así como en Amazon. Aunado a esto, también cuenta con una versión en audiolibro que incluye las voces de destacados actores de doblaje como Cristina Hernández, la voz de “Alegría” en “Intensamente” y Bombón de “Las chicas superpoderosas”, además de que Carrillo será el narrador.

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