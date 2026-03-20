Alex Carrillo, el artista saltIllense que conquistó Disney, presenta su primera novela ilustrada

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 20 marzo 2026
    Alex Carrillo, el artista saltIllense que conquistó Disney, presenta su primera novela ilustrada

‘Despertar de colores’ es una aventura llena de creatividad que hará volar la imaginación de quien lo lea mientras se adentran en las aventuras de unos jóvenes que buscan salvar a su gris ciudad y recuperar el color

La carrera de Alex Carrillo no ha dejado nunca de estar llena de color, movimiento y de creatividad. Con su trabajo como ilustrador ha llegado a conquistar desde Crayola hasta Disney y es por esto que su peor villano no podía ser otro más que la ausencia de color.

En su primera novela ilustrada “Despertar de colores” (B de Blok, 2026) el ahora también escritor plantea una aventura donde unos jóvenes buscan salvar a su gris ciudad, silenciosa, estricta y autoritaria, llevándoles de nuevo la chispa de la creatividad que han perdido.

“El proyecto había surgido como un cortometraje animado, ya estábamos empezando la producción pero los límites de tiempo, de la escuela, no nos dejaron contar la historia que quería contar, entonces, tiempo después, estuve buscando contar la historia de otra manera y en la Feria del Libro de Monterrey de hace dos años se me presentó la oportunidad de acercarme con un editor de Penguin [Random House], que ya seguían mi trabajo y así evolucionó a una historia más grande”, compartió el autor para VANGUARDIA.

Carrillo se inspiró en los grandes cambios tecnológicos que están surgiendo vertiginosamente en años recientes, como la inteligencia artificial, para crear la trama —y ampliarla— de un mundo gobernado por máquinas, donde no existe la creatividad.

El libro es más que la historia que cuenta, pues cada tantas páginas hay ilustraciones sin color, que los niños y jóvenes que lo lean podrán colorear con su propio estilo y habilidades, adentrándose por completo en esta aventura y siendo parte de ella.

El autor compartió también que expandir la idea de lo que fue ese cortometraje a este libro le permitió agregar más personajes y ahondar en las personalidades e historias de todos, contando una historia única.

“Parte de lo que yo quería era que este libro llegara a niños, entonces en un momento sabía que quería hacerlo en esto formato, porque siempre me han encantado los cuentos ilustrados, como los del Dr. Seuss [...] Me fui por este formato para ahondar más en la historia y en la editorial también sintieron que quedaba mejor en este formato, en vez de novela gráfica o cómic”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/snitch-un-cortometraje-independiente-de-terror-hecho-con-talento-saltillense-MN19637920

“Despertar de colores” ya se puede conseguir en todas las librerías, así como en Amazon. Aunado a esto, también cuenta con una versión en audiolibro que incluye las voces de destacados actores de doblaje como Cristina Hernández, la voz de “Alegría” en “Intensamente” y Bombón de “Las chicas superpoderosas”, además de que Carrillo será el narrador.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
libros

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
A-MAGA

A-MAGA
true

‘Plan B’, o el arte de fracasar de forma innecesaria
Un hecho inusual en los mercados energéticos puso a la Mezcla Mexicana de Exportación por arriba del marcador estadounidense WTI, impulsada por la demanda de crudos pesados.

México rebasa a EU en precio del petróleo: la mezcla nacional se coloca por encima del WTI

Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado

Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado
Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial.

¿Victoria Ruffo murió? La verdad detrás del rumor viral que alarma a México
Depósitos de pensiones ya tienen fecha para abril; ISSSTE adelantará el pago a beneficiarios

Pensión IMSS e ISSSTE abril 2026: fechas de pago confirmadas y calendario completo
Desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril se llevará a cabo la tradicional Semana Santa, en la cual escuelas y empresas dan algunos días libres para sus estudiantes como trabajadores.

Si trabajo el Jueves y Viernes Santo, ¿me pagarán el doble?: Esto dice la LFT
México presentó su nuevo uniforme de visitante para el Mundial 2026, una camiseta blanca con detalles en verde y rojo que acompañará al Tri en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Nueva playera de México para el Mundial 2026: Así es el jersey de visitante de Adidas para el Tri