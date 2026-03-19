$!‘Snitch’: Un cortometraje independiente de terror hecho con talento saltillense

Una mujer acaba de cometer un crimen. El cadáver ni siquiera se ha enfriado y la sangre aún mancha todo el lugar, cuando un ente de otro mundo la visita dándole la oportunidad de arrepentirse o enfrentarse a las consecuencias de sus actos. “Snitch” es un cortometraje de terror escrito y dirigido por Leticia Castillo que no solo marca su debut como directora, sino que también es el proyecto con el que inicia actividades Sinners Productions, una nueva casa productora que busca impulsar proyectos independientes, no solo en el cine, sino también en teatro y otras disciplinas. “La producción la empezamos en enero de 2025 y terminamos en diciembre, fue un proceso bastante largo porque tuvimos que aprender de maquillaje FX, hacer prostéticos, ensayos, conseguir locación. A pesar de que el cortometraje dura 17 minutos fue un proceso de mucho aprendizaje”, comentó la directora para VANGUARDIA.

Más de la mitad del año, explicó, fue dedicada a la preparación de la filmación. Karime Daena Lomas Ramírez, su maquillista de efectos prácticos, se encargó de darle vida a la criatura que atormenta a la protagonista y entre ensayos se fueron sentando las bases para que la grabación se pudiera realizar en menos de 24 horas. “Fue solamente un día de grabación, inició desde las 12 del mediodía, instalando equipo de fotografía e iluminación. Todo este equipo era mío, que fui consiguiendo con los años, y algunos micrófonos y cámaras prestadas de otros compañeros. El material para los prostéticos también fue inversión mía. Hicimos un último ensayo y desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche se terminó el proceso de maquillaje”, compartió, recalcando que la filmación concluyó en la madrugada.

Ángel Robledo apoyó como director de casting y de audio. En este último rubro mencionó también en entrevista el arduo trabajo que significó el diseño de audio, utilizando elementos ordinarios para crear sonidos como huesos rotos, pasos y demás. “Tuve que agarrar bolsas de plástico, pimientos, jalapeños, para recrear esos sonidos. Fue algo muy divertido y también tuvimos que hacer doblaje de voz de algunas escenas, por si algún audio no se escuchaba bien”, señaló Robledo.

El corto cuenta con las actuaciones de Ayelén Olivares, Oliver Ariel Olvera Maldonado y Fa Grajeda, así como la fotografía y asistencia de producción de Diego Lazo. Antes de comenzar su gira por festivales “Snitch” se presentará en una velada especial el viernes 27 de marzo a las 18:00 horas, donde el público podrá convivir con el equipo de producción y ver por primera vez el producto finalizado. La entrada tiene un costo de 200 pesos que se debe reservar —no habrá acceso en taquilla ese día— al WhatsApp 844 300 0613.

El debut de Sinners La nueva casa productora también inicia su actividad con este proyecto, con el objetivo de servir como una plataforma de apoyo a otros creativos en Saltillo. “Siento que aquí o te apoyan tus escuelas o no te apoyan, entonces quiero yo brindar ese apoyo, generar proyectos y que otras personas se acerquen”, mencionó sobre lo que buscan con Sinners.