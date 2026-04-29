Amplían estancia de exposición de Teresa Margolles en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey

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Artes
/ 29 abril 2026
    Amplían estancia de exposición de Teresa Margolles en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
    Teresa Margolles ¿Cómo salimos? Museo MARCO 2025 Copyright 2025 Arthur Mora
    Amplían estancia de exposición de Teresa Margolles en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
    Teresa Margolles ¿Cómo salimos? Museo MARCO 2025 Copyright 2025 Arthur Mora
    Amplían estancia de exposición de Teresa Margolles en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
    Teresa Margolles ¿Cómo salimos? Museo MARCO 2025 Copyright 2025 Arthur Mora

La muestra ¿Cómo Salimos? estará en exhibición en las salas del recinto cultural hasta el próximo 3 de mayo

Monterrey, Nuevo León.- Ante el interés que ha despertado la exposición ¿Cómo salimos­? de la artista Teresa Margolles, la cual aborda la violencia y la impunidad a causa de la crisis de inseguridad, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey decidió ampliar su permanencia en sus salas.

Originalmente la muestra estaba pactada para su exhibición hasta el 22 de marzo; sin embargo, se tomó la decisión de ampliar el periodo hasta el 3 de mayo.

La exposición aborda el trabajo de Margolles en México y Latinoamérica, especialmente en el norte de México y su frontera con Estados Unidos.

En las últimas dos décadas, nuestro país ha padecido una crisis social a causa de la violencia y la impunidad que han afectado el tejido social.

¿Cómo salimos? fue inaugurada en Marco el 14 de noviembre de 2025 y desde su apertura ha despertado un interés del público y ha llevado a que la audiencia del Museo crezca entre 400 y 800 personas por semana.

Esta es la primera exposición dedicada a una artista que impacta al público de esta manera, la visitas de estudiantes universitarios hablan de un nivel de conciencia y reflexión sobre los problemas que aborda la artista en sus obras”, compartió Taiyana Pimentel, directora de Marco y curadora de la exhibición.

El cambio de fecha del cierre de la exposición fue posible gracias al apoyo de los coleccionistas mexicanos y extranjeros que prestaron la obra de Margolles para la muestra.

La primera revisión de carrera de la artista en el continente americano es esta exposición que realiza Marco.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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