Anuncian a Italia como el país invitado de la FIL Guadalajara 2026

“Es un italiano, Aldo Manuzio, quien un día entiende, de repente, que las hojas impresas no pueden ser llevadas, no las puedes aprovechar y crea el libro del tamaño que tenemos hoy que pones en tu mano y que lo lees. Italia ha regalado al mundo esta joya como otras que han visto en la FIL”, dijo Filippo de la Rosa, ministro plenipotenciario y director central para la promoción de la Cultura y la Lengua italiana, durante la ceremonia de cambio de estafeta a Italia, país que será el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026.

El lema de la próxima edición de la feria será “El mundo nos habla como un gran libro” y parte de su programación recordará el aniversario número 800 de San Francisco, padre de la literatura italiana, el centenario de nacimiento del escritor Darío Fo y el bicentenario de Carlos Collodi, autor de “Pinocho” (el libro más traducido en el mundo).

En el acto protocolario, Barcelona se despidió entregando a la delegación italiana, una loseta de plata diseñada en 1904 por Antoni Gaudí, artista del que el año próximo se cumplirá su centenario de su muerte, esta obra es una joya del modernismo catalán. Por su parte, Italia entregó a Barcelona el libro “Italia maravillosa”, una obra fotográfica sobre los palacios y jardines de dicha nación.