Anuncian a Italia como el país invitado de la FIL Guadalajara 2026

Artes
7 diciembre 2025
En el evento de clausura de la máxima fiesta literaria de México se dio a conocer al invitado de honor de la próxima edición

“Es un italiano, Aldo Manuzio, quien un día entiende, de repente, que las hojas impresas no pueden ser llevadas, no las puedes aprovechar y crea el libro del tamaño que tenemos hoy que pones en tu mano y que lo lees. Italia ha regalado al mundo esta joya como otras que han visto en la FIL”, dijo Filippo de la Rosa, ministro plenipotenciario y director central para la promoción de la Cultura y la Lengua italiana, durante la ceremonia de cambio de estafeta a Italia, país que será el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026.

El lema de la próxima edición de la feria será “El mundo nos habla como un gran libro” y parte de su programación recordará el aniversario número 800 de San Francisco, padre de la literatura italiana, el centenario de nacimiento del escritor Darío Fo y el bicentenario de Carlos Collodi, autor de “Pinocho” (el libro más traducido en el mundo).

En el acto protocolario, Barcelona se despidió entregando a la delegación italiana, una loseta de plata diseñada en 1904 por Antoni Gaudí, artista del que el año próximo se cumplirá su centenario de su muerte, esta obra es una joya del modernismo catalán. Por su parte, Italia entregó a Barcelona el libro “Italia maravillosa”, una obra fotográfica sobre los palacios y jardines de dicha nación.

“Estamos orgullosos de representar a Italia a través de sus libros, de sus escritores, pensadores, científicos, ilustradores, músicos. Qué mejor lugar que la FIL para entablar ese diálogo cultural entre Italia, un país innovador, con gran historia y en movimiento constante, y México con su temperamento sísmico y creativos, y memoria de reconversiones entre tradición y vanguardia”, señaló el ministro Filippo de la Rosa.

También recordó que el libro es un gran compañero de viaje que soporta caídas y viajes. “Al final es un objeto fundamental. El libro pertenece a esos milagros de la técnica humana, de la sabiduría humana que es eterna de la cual forman parte otros objetos que utilizamos a diario, que no nos damos cuenta como la rueda, el tambor y bicicleta”, indicó.

En la ceremonia estuvieron José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL; Marisol Schulz, directora general de la FIL; y Raquel Gil, teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática.

