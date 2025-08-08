Aprende, pintura, danza y más en los talleres que abrirá la UAdeC de agosto a diciembre en Saltillo

Aprende, pintura, danza y más en los talleres que abrirá la UAdeC de agosto a diciembre en Saltillo

Los recintos culturales de la Universidad Autónoma de Coahuila invitan tanto a jóvenes universitarios como a público en general a inscribirse a algunos de estos talleres de arte, cine, danza, música y otras disciplinas

Artes
/ 8 agosto 2025
COMPARTIR
Saltillo

Con el regreso a clases también regresan las actividades culturales en la Universidad Autónoma de Coahuila, que esta semana abrió el registro para inscribirse en sus talleres artísticos y culturales para el semestre agosto-diciembre.

La oferta es amplia, con opciones para aprender canto, violín, guitarra o piano, así como danza, literatura, dibujo, pintura y hasta meditación, y no es necesario que seas universitario, pues también el público general puede inscribirse de forma presencial.

Recinto Cultural ‘Aurora Morales’

Serán dos los recintos que albergarán estas actividades, el primero es el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, donde podrás participar en los talleres de Iniciación de Canto, Perfeccionamiento Vocal y Ensamble Coral.

El primero es en clase colectiva y tiene un costo semestral 2 mil 200 pesos, con sesiones los miércoles de 7 a 9 de la tarde, mientras que el segundo son sesiones individuales miércoles, jueves y viernes en distintos horarios vespertinos por mil pesos. Formar parte de este último te permitirá integrar el ensamble coral.

Las actividades inician la primera semana de septiembre y puedes conseguir más informes al 844 410 3203.

El ‘Banco Purcell’

El Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, también conocido como el “Banco Purcell” ofrecerá cursos para tocar piano —lunes o martes por 600 al mes—, violín —miércoles por 800 pesos al mes— y guitarra acústica —miércoles o sábados por 700 pesos al mes—, que inician el 11 de agosto para el primero y 20 de agosto para los últimos.

Si tu interés está en los libros, puedes tomar el curso de Creación Literaria para jóvenes y adultos, con una tarifa mensual de mil 100 pesos y sesiones los miércoles de 4 a 6 de la tarde a partir del 27 de agosto.

También continúa el taller “Cómo hacer un corto y no morir en el intento” con Fernando Recio, lunes y martes de 5 a 7 de la tarde a partir del 18 de agosto, con un costo mensual de 900 pesos.

Para las personas interesadas en las artes plásticas existe la opción de dibujo artístico los sábado 10 a 12 del mediodía desde el 30 de agosto, con un costo mensual de mil 200 pesos y también está el de pintura al óleo, los viernes de 5 a 7 de la tarde y sábado de 12 a 2 de la tarde desde el 29 de agosto, con una tarifa mensual de mil 300 pesos.

Asimismo habrá un curso de danza para jóvenes los viernes de 3:30 a 5 de la tarde desde el 12 de septiembre, con un costo mensual de mil 300 pesos y sesiones de meditación y budismo con Kelsang Damcho, los miércoles de 6:30 a 8 de la noche, con un costo de 120 pesos por sesión a partir del 20 de agosto.

En esta caso, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 844 410 9705 o al correo recintouadec@hotmail.com.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, murió en un ataque directo perpetrado sobre la avenida Hidalgo; investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia.

Delegado de FGR asesinado en Reynosa investigaba a titular electa del Poder Judicial de Tamaulipas
En redes sociales se viralizó el video en el que se el colapso toma por sorpresa a trabajadores del sector salud | Foto: Especial

Se desploma techo de área de urgencias de hospital en Ixtapaluca; aclara IMSS incidente
Donald Trump y Vladimir Putin en una reunión en el Palacio Presidencial en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018. El objetivo primordial de Putin es un acuerdo de paz que logre sus objetivos geopolíticos.

¿Por qué para Putin, la cumbre con Trump es clave para asegurar sus objetivos en Ucrania?
El Retiro Anticipado del IMSS permite a los asegurados obtener pensión y beneficios médicos antes de los 60 años bajo requisitos específicos

Pensión IMSS: ¿Quién puede solicitar un Retiro Anticipado? Requisitos y condiciones

El exastronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio y a quien se le atribuye la frase: “Houston, tenemos un problema”, falleció a los 97 años.

‘Houston, tenemos un problema’, muere el astronauta Jim Lovell, líder de la misión lunar del Apolo 13
Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador

Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México, informó una nueva actualización para los solicitantes de visas.

¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa

Nacho Beristáin aseguró que “Canelo” Álvarez está protegido por una red de intereses y reveló un presunto vínculo con un líder criminal.

Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal