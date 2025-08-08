Aprende, pintura, danza y más en los talleres que abrirá la UAdeC de agosto a diciembre en Saltillo

Con el regreso a clases también regresan las actividades culturales en la Universidad Autónoma de Coahuila, que esta semana abrió el registro para inscribirse en sus talleres artísticos y culturales para el semestre agosto-diciembre. La oferta es amplia, con opciones para aprender canto, violín, guitarra o piano, así como danza, literatura, dibujo, pintura y hasta meditación, y no es necesario que seas universitario, pues también el público general puede inscribirse de forma presencial. Recinto Cultural ‘Aurora Morales’ Serán dos los recintos que albergarán estas actividades, el primero es el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, donde podrás participar en los talleres de Iniciación de Canto, Perfeccionamiento Vocal y Ensamble Coral.

El primero es en clase colectiva y tiene un costo semestral 2 mil 200 pesos, con sesiones los miércoles de 7 a 9 de la tarde, mientras que el segundo son sesiones individuales miércoles, jueves y viernes en distintos horarios vespertinos por mil pesos. Formar parte de este último te permitirá integrar el ensamble coral. Las actividades inician la primera semana de septiembre y puedes conseguir más informes al 844 410 3203. El ‘Banco Purcell’ El Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, también conocido como el “Banco Purcell” ofrecerá cursos para tocar piano —lunes o martes por 600 al mes—, violín —miércoles por 800 pesos al mes— y guitarra acústica —miércoles o sábados por 700 pesos al mes—, que inician el 11 de agosto para el primero y 20 de agosto para los últimos. Si tu interés está en los libros, puedes tomar el curso de Creación Literaria para jóvenes y adultos, con una tarifa mensual de mil 100 pesos y sesiones los miércoles de 4 a 6 de la tarde a partir del 27 de agosto.