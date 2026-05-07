$!Aroa Moreno Duran habla sobre ‘Genealogía y literatura’ en la FIL Coahuila

La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 abrió en su última jornada el pasado domingo un espacio para conversar sobre “Genealogía y literatura”, charla en la que participaron la escritora y periodista española Aroa Moreno Duran con la escritora Luz María Fuentes.

La charla comenzó pidiéndole a la autora que platicara a los presentes cuál fue su proceso al unir la fantasía con la realidad de las investigaciones de las familias que narra en sus libros.

“Cada familia es única, está compuesta de sus anécdotas, sus vivencias, sus recuerdos y cada una tiene su historia. Eso me pareció magnífico”, expresó la autora.