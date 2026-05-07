Aroa Moreno Duran habla sobre ‘Genealogía y literatura’ en la FIL Coahuila

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    Aroa Moreno Duran habla sobre ‘Genealogía y literatura’ en la FIL Coahuila

La escritora y periodista española se presentó en la feria del libro en una conversación con Luz María Fuentes de la Peña

La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 abrió en su última jornada el pasado domingo un espacio para conversar sobre “Genealogía y literatura”, charla en la que participaron la escritora y periodista española Aroa Moreno Duran con la escritora Luz María Fuentes.

La charla comenzó pidiéndole a la autora que platicara a los presentes cuál fue su proceso al unir la fantasía con la realidad de las investigaciones de las familias que narra en sus libros.

“Cada familia es única, está compuesta de sus anécdotas, sus vivencias, sus recuerdos y cada una tiene su historia. Eso me pareció magnífico”, expresó la autora.

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Comentó que desde niña le intrigaba saber más sobre su familia y eso la ayudó a estar preguntando detalles y de la misma manera busca hacer visible cómo las mujeres somos las que perpetuamos los legados de la familia y cubren el rol de educar.

Posteriormente se habló sobre las historias de sus dos libros que cuentan con premios literarios “La hija del comunista” y “La bajamar”, así como sus procesos creativos para llevarlos a cabo.

Además Aroa compartió un poco de su publicación más reciente en el 2025 “Mañana matarán a Daniel” que nos habla sobre los últimos fusilados del Franquismo.

Para finalizar se realizó una ronda de preguntas del público en la cual se recalcó y se agradeció por hablar sobre la importancia de las mujeres en la familia y cómo queda plasmado consciente e inconscientemente la vida del autor o autora al escribir una novela.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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