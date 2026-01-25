$!Artista de Coahuila expone en Nueva York: Invita a enfrentarse a los claroscuros de la realidad

Inspirada en un episodio difícil de su vida, la artista saltillense Bárbara HerMor creó una pieza que invitó al público a “levantar el velo” y abrirse a la curiosidad y el conocimiento, que se presentó el pasado mes de noviembre en la ciudad de Nueva York. “Luces y sombras del TAO1” formó parte de la exposición “Shifting Frequencies”, curada por Nanae Itoi y Clayton Morrel en la Galería C5BK, donde también participaron los propios curadores con obra, así como los artistas David Wallach, Jesse Lebon, Asami Ryoha, Monique J., y Melchan. La muestra “exploró la transformación, la profundidad emocional y el cambio interior, inspirándose en la temporada de Escorpio”, con un hincapié “en el intercambio energético entre artistas, intérpretes, público y espacio”.

“Los curadores me invitaron a la exposición de la galería y dio la casualidad que yo estaba haciendo una residencia online de producción fotográfica con la Comitiva Patronal de la Imagen en Oaxaca. Comencé un nuevo proyecto “Las Luces y Sombras de los Textos Sagrados” y estaba trabajando la primera pieza: Luces y Sombras del TAO 1 junto con el artista que lleva la residencia, Alex Cabrera, y me pareció que encajaba con el tema”, compartió la artista a VANGUARDIA. La exhibición también contó con la presencia de Kanami Kusajima, quien realizó un performance, así como de los músicos first president of japan, Cupid’s Nemesis, DJ Skymall Future y Vapor Wave; asimismo se realizó una pintura en directo a cargo de Lens. Todos fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta.

La propuesta colaborativa permitió el intercambio entre artistas, curadores y el público. La pieza de HerMor en particular tomó como punto de partida el concepto del libre albedrío y la Alegoría de la Caverna de Platón. La invitación a adentrarse en los claroscuros de la realidad obtuvo resultados interesantes. “Durante la exposición en Nueva York, tuve buenos comentarios, pero no todos se animaron a levantar la tela, de lejos grabé varios videos donde se ve que la gente se le queda viendo, apreciando la tela superior y quizá también pensando si querían levantarla o no, la mayoría solo levantaban una esquina con miedo y curiosidad, pero pocos se animaron a levantarla por completo. Lo que me causó curiosidad y creo que también reveló qué tan abiertos estamos a ver las luces y sombras de algún tema, cosa o persona, inclusive si no forma parte de nuestra creencia, círculo, dogma, o interés”, explicó la artista.