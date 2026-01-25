Artista de Coahuila expone en Nueva York: Invita a enfrentarse a los claroscuros de la realidad
En la exposición ‘Shifting frequencies’ que se presentó en la Galería C5BK, la artista Bárbara HerMor colaboró con la curadora Nanae Itoi y el artista visual Clayton Morrell
Inspirada en un episodio difícil de su vida, la artista saltillense Bárbara HerMor creó una pieza que invitó al público a “levantar el velo” y abrirse a la curiosidad y el conocimiento, que se presentó el pasado mes de noviembre en la ciudad de Nueva York.
“Luces y sombras del TAO1” formó parte de la exposición “Shifting Frequencies”, curada por Nanae Itoi y Clayton Morrel en la Galería C5BK, donde también participaron los propios curadores con obra, así como los artistas David Wallach, Jesse Lebon, Asami Ryoha, Monique J., y Melchan.
La muestra “exploró la transformación, la profundidad emocional y el cambio interior, inspirándose en la temporada de Escorpio”, con un hincapié “en el intercambio energético entre artistas, intérpretes, público y espacio”.
“Los curadores me invitaron a la exposición de la galería y dio la casualidad que yo estaba haciendo una residencia online de producción fotográfica con la Comitiva Patronal de la Imagen en Oaxaca. Comencé un nuevo proyecto “Las Luces y Sombras de los Textos Sagrados” y estaba trabajando la primera pieza: Luces y Sombras del TAO 1 junto con el artista que lleva la residencia, Alex Cabrera, y me pareció que encajaba con el tema”, compartió la artista a VANGUARDIA.
La exhibición también contó con la presencia de Kanami Kusajima, quien realizó un performance, así como de los músicos first president of japan, Cupid’s Nemesis, DJ Skymall Future y Vapor Wave; asimismo se realizó una pintura en directo a cargo de Lens. Todos fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta.
La propuesta colaborativa permitió el intercambio entre artistas, curadores y el público. La pieza de HerMor en particular tomó como punto de partida el concepto del libre albedrío y la Alegoría de la Caverna de Platón. La invitación a adentrarse en los claroscuros de la realidad obtuvo resultados interesantes.
“Durante la exposición en Nueva York, tuve buenos comentarios, pero no todos se animaron a levantar la tela, de lejos grabé varios videos donde se ve que la gente se le queda viendo, apreciando la tela superior y quizá también pensando si querían levantarla o no, la mayoría solo levantaban una esquina con miedo y curiosidad, pero pocos se animaron a levantarla por completo. Lo que me causó curiosidad y creo que también reveló qué tan abiertos estamos a ver las luces y sombras de algún tema, cosa o persona, inclusive si no forma parte de nuestra creencia, círculo, dogma, o interés”, explicó la artista.
“Nos tienen tan adoctrinados en enfocarnos solo en la luz que nos quedamos viendo al sol y todo lo demás se nos es cegado. Me parece imperativo que sobre todo en éstos tiempos turbulentos, donde “en la guerra, la verdad es la primera víctima”, agregó, “como dijo Esquilo, no nos cerremos a simplemente ver el teatro que se nos muestra, esas sombras proyectadas en la pared y nos levantemos con curiosidad para alzar el telón y ver tras bambalinas por más duro que sea”.