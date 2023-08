Artista se amarra al MACO en Oaxaca para exigir la devolución de sus obras

”Como no nos contestan las cartas que hemos enviado al gobernador y a otros funcionarios, no sabemos nada desde hace dos meses que cerraron el museo, sobre la condición de las obras. Son obras que son mías, una de las exposiciones temporales y otras son de Patricia Belli y de Susana Wald que estaban también en exposición por inaugurarse. Y no hay ninguna gente que nos esté diciendo cuándo van a ser devueltas y cómo están esas obras”, afirmó Tania Bello.

La artista explicó que atarse a la ventana del MACO es un performance que llamó “La elección” y que está relacionado con toda la situación compleja en torno al cierre del museo y la retención de sus obras.

”Es sobre cómo se aprende, a partir de amarrarse, a los lenguajes institucionales, como que son muy abigarrados e incomprensibles para todos, incluso para los que trabajan en la misma institución, y todos estamos ahí de algún modo porque queremos obtener algo, y creo que esa es la situación de todos los involucrados en el problema y estamos buscando algo, y cada uno sabe lo que está buscando, pero no lo dice abiertamente”.