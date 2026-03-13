Artistas reflexionan sobre el cuerpo y la mujer con exposición en Saltillo

Artistas reflexionan sobre el cuerpo y la mujer con exposición en Saltillo

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Con la exposición ‘Corporalidad femenina’ más de veinte creadoras compartieron por medio de distintas técnicas las experiencias que tienen con su cuerpo, tanto desde lo íntimo como desde lo social

Artes
/ 13 marzo 2026
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23 artistas han vertido sus experiencias como mujeres en una exposición donde las vivencias íntimas y las cargas sociales quedan expuestas, deconstruidas y cuestionadas, siempre en un diálogo colectivo pero dando espacio a la voz individual.

“Corporalidad Femenina. La experiencia viva del cuerpo” es el nombre de la muestra organizada por RUMA Arte y Comunidad en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se inauguró este jueves en la galería de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (antes ICOCULT).

A diferencia de años recientes, donde se planteó un ejercicio grupal en forma de alguna instalación o pieza monumental, en esta ocasión RUMA abrió la puerta a la creación individual, pero sin dejar de lado la colaboración entre mujeres.

“Tuvimos varios encuentros en todas, no solamente para platicar sobre el tema. En lo personal fue un trabajo que me confrontó muchísimo, por mi origen y formación, poder entender la corporalidad y cómo te puedes liberar de todas estas imposiciones sociales”, compartió para VANGUARDIA Nicté Ruiz Magaña, directora de RUMA.

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“Para mí fue determinante tener distintas generaciones, porque los jóvenes aprenden la realidad de otra manera, la plasman y entienden de otra manera, rompen reglas que para nosotros es difícil romper [...] De alguna manera sí fue un ejercicio colectivo, hubo mucha retroalimentación y volvimos a esto porque me parecía importante, por el tema, que cada una tuviera la libertad de hacerlo de manera individual”, agregó.

La pintura, la escultura, la fotografía, la instalación, el arte textil, la intervención y otras técnicas son aprovechadas por las artistas para hablar de sus cuerpos y de los de otras mujeres, de las exigencias impuestas por la sociedad, los juicios, las normas y la vigilancia que viven, así como la liberación, la resistencia y el cuidado que ejercen en respuesta.

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La exposición cuenta con piezas de Andrea Badillo, Claudia Barrios, Celia Espinosa, Brenda Cristán, Loretta Fuentes, Dina Gaona, Gloria Aguillón, Sofía Guerra, Jeisel Hernández, Karla Rangel, Laura Valdez y Laila Castillo.

Destaca la presencia de muchas obras que invitan a la interacción, por lo que la experiencia del público está lejos de ser pasiva ante estas propuestas. Además, se podrá visitar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas.

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También participan Marcela Rodríguez, Paola Praga, Lety Espinosa, Any Martínez, Penélope Quero, Emilia López, Sofía Ruiz, Susana Veloz, Talía Barredo, Verónica Dávila y la propia Nicté Ruiz.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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