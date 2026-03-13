$!Artistas reflexionan sobre el cuerpo y la mujer con exposición en Saltillo

23 artistas han vertido sus experiencias como mujeres en una exposición donde las vivencias íntimas y las cargas sociales quedan expuestas, deconstruidas y cuestionadas, siempre en un diálogo colectivo pero dando espacio a la voz individual. “Corporalidad Femenina. La experiencia viva del cuerpo” es el nombre de la muestra organizada por RUMA Arte y Comunidad en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se inauguró este jueves en la galería de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (antes ICOCULT).

A diferencia de años recientes, donde se planteó un ejercicio grupal en forma de alguna instalación o pieza monumental, en esta ocasión RUMA abrió la puerta a la creación individual, pero sin dejar de lado la colaboración entre mujeres. “Tuvimos varios encuentros en todas, no solamente para platicar sobre el tema. En lo personal fue un trabajo que me confrontó muchísimo, por mi origen y formación, poder entender la corporalidad y cómo te puedes liberar de todas estas imposiciones sociales”, compartió para VANGUARDIA Nicté Ruiz Magaña, directora de RUMA.

“Para mí fue determinante tener distintas generaciones, porque los jóvenes aprenden la realidad de otra manera, la plasman y entienden de otra manera, rompen reglas que para nosotros es difícil romper [...] De alguna manera sí fue un ejercicio colectivo, hubo mucha retroalimentación y volvimos a esto porque me parecía importante, por el tema, que cada una tuviera la libertad de hacerlo de manera individual”, agregó. La pintura, la escultura, la fotografía, la instalación, el arte textil, la intervención y otras técnicas son aprovechadas por las artistas para hablar de sus cuerpos y de los de otras mujeres, de las exigencias impuestas por la sociedad, los juicios, las normas y la vigilancia que viven, así como la liberación, la resistencia y el cuidado que ejercen en respuesta.

La exposición cuenta con piezas de Andrea Badillo, Claudia Barrios, Celia Espinosa, Brenda Cristán, Loretta Fuentes, Dina Gaona, Gloria Aguillón, Sofía Guerra, Jeisel Hernández, Karla Rangel, Laura Valdez y Laila Castillo. Destaca la presencia de muchas obras que invitan a la interacción, por lo que la experiencia del público está lejos de ser pasiva ante estas propuestas. Además, se podrá visitar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas.