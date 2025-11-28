$!Arturo Marines presentará su álbum ‘Caminos y terrazas’ en el Teatro García Carrillo

El llamado “Juglar del desierto” creó esta producción con apoyo del Programa de Estímulos a la Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) de la Secretaría de Cultura de México, integrada por seis canciones en las que la historia, las leyendas y las tradiciones de Saltillo y de Coahuila se funden con la guitarra, la batería, el bajo y hasta el huarache en algunas ocasiones.

Tras un exitoso debut en el Archivo Municipal de Saltillo el pasado 6 de noviembre, el álbum “ Caminos y terrazas” continuó su recorrido por distintos espacios de la ciudad y este sábado el público local podrá escuchar este proyecto musical de Arturo Marines en el Centro Cultural Teatro García Carrillo.

Se trata de los temas “Como un guerrero” dedicado a la Sierra de Zapalinamé; “El danzante”, tributo a la danza de matachines; “Río”, un canto cargado de buen humor dedicado a la Muerte; “Los relámpagos del Norte”, un corrido al regiomontano Ramón Ayala y el coahuilense Cornelio Reyna; “La leyenda de Mónico”, sobre la escalofriante historia del joven secuestrado por brujas y “Como un coyote a la luna”, una balada que ha acompañado al compositor a lo largo de su carrera.

Para este evento, además, contará con la participación del artista Armando Meza, quien se integrará al concierto en una suerte de performance donde dibujará al cantautor (y danzante) mientras este interpreta cada una de las canciones mencionadas. Aunado a esto, el promotor cultural Gerardo Segura hará una presentación de ambos creadores.

La cita es este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. La entrada es totalmente libre.