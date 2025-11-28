Presenta Esther Quintana resultados de su segundo año al frente de la Secretaría de Cultura de Coahuila

En su reporte Quintana Salinas destacó el impulso al acceso a la lectura y la creación editorial por medio de proyectos como la Feria Internacional del Libro Coahuila 2025 (FILC) —que por primera vez se realizó en dos regiones del estado, Sureste y Laguna , siendo la única en su tipo con este alcance en México—, formación de mediadores de lectura y publicaciones editoriales, entre otros.

Durante el evento los diputados y diputadas Magaly Hernández Aguirre, Felipe Eduardo González Miranda, Olivia Martínez Leyva, Álvaro Moreira Valdez, Gerardo Aguado Gómez, Edith Hernández Sillas y Beatriz Fraustro Dávila, escucharon la presentación de la titular de esta dependencia, Esther Quintana Salinas, y realizaron una serie de preguntas para ahondar en los resultados que obtuvo este año.

Más de un millón de asistentes en 4 mil 492 actividade s es lo que reportó la Secretaría de Cultura de Coahuila este viernes como parte de la comparecencia ante el Congreso del Estado, en el marco del Segundo Informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el área de música destacaron las actividades de la Orquesta Filarmónica del Desierto y la Banda de Música del Estado, que entre ambas atendieron a más de 130 mil coahuilenses, y se mencionó también su participación en el Réquiem Mozart-Süssmayr y el Festival Internacional de Guitarra de México.

En artes escénicas incluyeron el trabajo de la Escuela de Danza del Estado, con siete funciones de “El cascanueces” y un alcance en cursos y talleres de 7 mil participantes, además de que por primera vez la Muestra Estatal de Teatro se llevó a cabo en Monclova, sumándose al rubro teatral el desarrollo de las convocatorias Proyectos de Producción Escénica y Artes Escénicas en la Escuela, ambas realizadas en colaboración con la Secretaría de Cultura Federal.

TE PUEDE INTERESAR: En abandono la galería urbana de las rejas del Ateneo Fuente en Saltillo

Asimismo, en respuesta a algunas de las preguntas de los diputados, Quintana Salinas compartió distintos ejemplos de colaboración con la iniciativa privada para la gestión de recursos en pro de la cultura y el arte como trabajos de mantenimiento en el Centro Cultural Santa Anita y la expansión de la FILC.

En ese mismo espacio aprovechó para reiterar la solicitud de un presupuesto más amplio y digno para la dependencia, aunque en ningún momento, funcionaria o diputados, hicieron mención de que desde este año el Teatro de la Ciudad Fernando Soler pasó a ser administrado por una asociación civil, el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila, cuya operación se ha mantenido en la opacidad.