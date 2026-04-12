Así celebró Saltillo el ‘Slow Art Day’: Entre poesía, arte y muchas actividades

Así celebró Saltillo el ‘Slow Art Day’: Entre poesía, arte y muchas actividades

+ Seguir en Seguir en Google
Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Distintos recintos se sumaron a esta conmemoración global y, específicamente en el Museo de Artes Gráficas, la artista visual Maye Elizondo guió al público a través de una actividad que unió al grabado y la poesía

Artes
/ 12 abril 2026
COMPARTIR

Este sábado 11 de abril Saltillo formó parte del movimiento internacional Slow Art Day, una iniciativa global que invita al público a transformar su manera de experimentar el arte, ofreciendo experiencias sensoriales para conectar de manera consciente con las obras y “ralentizar” nuestro ritmo de vida actual.

Tras una primera edición en 2025 en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, a través de Punto Blanco, este año se sumaron distintos recintos culturales en diferentes puntos de la ciudad, como el Centro Cultural Casa Purcell, Centro Cultural La Besana, el Museo Rubén Herrera y Sala Coca.

Otro de los recintos que se sumó al movimiento fue el Museo de Artes Gráficas, donde al mediodía comenzó una actividad de apreciación consciente de las obras gráficas de la exposición “Fluir con el paisaje” de la artista visual Maye Elizondo, quien creó una serie a partir de la técnica del linóleo con placa perdida.

“Contemplación consciente es dedicarle al menos 5 minutos a una obra de arte; como estadística una persona en un museo solamente ocupa 26 segundos”, expresó la artista durante la activación.

$!Así celebró Saltillo el ‘Slow Art Day’: Entre poesía, arte y muchas actividades

La contemplación de la obra se realizó por medio de una meditación guiada por la propia creadora, para conectar con el presente y el ahora. En esta solicitó al público realizar varias respiraciones controladas y escuchar la música de fondo, que era ligera y relajante.

Durante el evento se pidió observar con claridad dos obras en específico, una de ellas titulada “Resiliencia”. La artista invitó a los presentes a ver la obra con más profundidad, apreciar sus colores, sus formas y sus texturas. Esto detonó en el público reflexiones en torno a ciertos puntos que, a simple vista, se dejaban pasar, mismas que les permitieron compartir sus comentarios y perspectivas personales.

Entre cada observación la artista le preguntaba a los presentes sus opiniones y hablaba sobre sus procesos creativos, tanto sobre las técnicas que se utilizaron en obras, como las dificultades que se pueden tener al realizarlas con dichos materiales.

Durante la activación destacaron los comentarios de algunos niños que se encontraban entre los participantes, quienes compartieron su curiosidad y opiniones al respecto de las obras de Elizondo.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/la-lectura-y-el-deporte-dos-actividades-que-no-estan-peleadas-BC19932322

Mientras tanto, esa misma mañana el Slow Art Day llevó a Casa Purcell una actividad en torno a la exposición “Mirada neurodivergente” de Sofía Guerra –parte de la colectiva “Abrir la brecha” de mujeres artistas–; en el Rubén Herrera se realizó otra activación sobre “Gestar el nido” de Mar Gasca Madrigal y Sala Coca hizo lo propio a partir de su colectiva “Prólogo”.

La exposición “Fluir con el paisaje” estará activa hasta el mes de junio en el Museo de Artes Gráficas, ubicado en Xicoténcatl 264, en la Zona Centro de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Arte
Exposiciones
Localizaciones
Saltillo
Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Urge proyecto para traer agua de Río Pánuco a Saltillo, se requieren 30 mil mdp: Agsal

Urge proyecto para traer agua de Río Pánuco a Saltillo, se requieren 30 mil mdp: Agsal
Las estadísticas del primer bimestre de 2026 representan un incremento respecto a las de 2025.

Coahuila: Incrementan en 2026 muertos y lesionados en accidentes de tránsito

Ambos equipos llegan tras enfrentamientos recientes en pretemporada.

Saltillo recibe el Juego con Causa 2026 con Saraperos y Acereros
Jessie Buckley accepts the Oscar® for Actress in a Leading Role during the 98th Oscars® at the Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 15, 2026.

‘Me siento un poco incómoda con la fama’, Jessie Buckley se sincera sobre el éxito de ‘Hamnet’
El AICM indicó que el sistema estará fuera de servicio al menos ocho días.

Suspenden Aerotrén del AICM por más de una semana; anuncian rutas alternas y autobuses de enlace

El uso de sueros vitaminados ha ganado popularidad en clínicas y redes, pese a advertencias sobre riesgos y falta de evidencia médica.

Suspenden establecimiento en Saltillo por ofrecer sueros vitaminados sin cumplir normatividad
En Coahuila, aunque los índices están por debajo de la media nacional, el problema sigue siendo significativo.

Advierte Diputado de Coahuila rezago en legislación sobre maltrato animal; México tercer lugar mundial
Fitch estimó que la deuda pública general, que alcanzó 54,6 % del PIB en 2025, seguirá aumentando hasta llegar al 58 % en 2027.

México mantiene calificación ‘BBB-’ con perspectiva estable: Fitch Ratings