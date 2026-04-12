$!Así celebró Saltillo el ‘Slow Art Day’: Entre poesía, arte y muchas actividades

Este sábado 11 de abril Saltillo formó parte del movimiento internacional Slow Art Day, una iniciativa global que invita al público a transformar su manera de experimentar el arte, ofreciendo experiencias sensoriales para conectar de manera consciente con las obras y “ralentizar” nuestro ritmo de vida actual. Tras una primera edición en 2025 en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, a través de Punto Blanco, este año se sumaron distintos recintos culturales en diferentes puntos de la ciudad, como el Centro Cultural Casa Purcell, Centro Cultural La Besana, el Museo Rubén Herrera y Sala Coca.

Otro de los recintos que se sumó al movimiento fue el Museo de Artes Gráficas, donde al mediodía comenzó una actividad de apreciación consciente de las obras gráficas de la exposición “Fluir con el paisaje” de la artista visual Maye Elizondo, quien creó una serie a partir de la técnica del linóleo con placa perdida. “Contemplación consciente es dedicarle al menos 5 minutos a una obra de arte; como estadística una persona en un museo solamente ocupa 26 segundos”, expresó la artista durante la activación.

La contemplación de la obra se realizó por medio de una meditación guiada por la propia creadora, para conectar con el presente y el ahora. En esta solicitó al público realizar varias respiraciones controladas y escuchar la música de fondo, que era ligera y relajante. Durante el evento se pidió observar con claridad dos obras en específico, una de ellas titulada “Resiliencia”. La artista invitó a los presentes a ver la obra con más profundidad, apreciar sus colores, sus formas y sus texturas. Esto detonó en el público reflexiones en torno a ciertos puntos que, a simple vista, se dejaban pasar, mismas que les permitieron compartir sus comentarios y perspectivas personales.

Entre cada observación la artista le preguntaba a los presentes sus opiniones y hablaba sobre sus procesos creativos, tanto sobre las técnicas que se utilizaron en obras, como las dificultades que se pueden tener al realizarlas con dichos materiales. Durante la activación destacaron los comentarios de algunos niños que se encontraban entre los participantes, quienes compartieron su curiosidad y opiniones al respecto de las obras de Elizondo.