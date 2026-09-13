Audiolibro del saltillense Alex Carrillo es nominado a los Premios Penguin Audio

Alex Carrillo inició el 2026 con su primera novela bajo el brazo. “Despertar de colores” (B de Blok, 2026) reúne su talento como ilustradora y su pasión por contar historias en una publicación cuya versión en audiolibro acaba de ser nominada en varias categorías para los Premios Penguin Audio. El galardón lo otorga la editorial Penguin Random House a “lo mejor del arte de la voz y la interpretación en el mundo del audiolibro”, que este año celebra su segunda edición y en la cual el trabajo creado por Carrillo compite con 5 nominaciones. Específicamente está seleccionado en las categorias de Mejor Elenco (Multicast) y Mejor Narración Infantil/Juvenil para las voces de Cristina Hernández (Sakura Kinomoto, Burbuja) Emilio Treviño (Miles Morales), Diego Meléndez (también saltillense), Mariana Dávila y el propio Carrillo como el narrador.

Asimismo, también está nominado Diego Meléndez en la categoría Mejor Narrador Revelación y Mejor Interpretación de Personajes - Voz Masculina, y Mariana Dávila en Mejor Interpretación de Personajes - Voz Femenina. “Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que han escuchado y leído ‘Despertar de Colores’. Esto es un sueño hecho realidad”, publicó Carrillo en Instagram al recibir la noticia, “Quiero felicitar a Cris, Emilio, Diego y Mariana por su MARAVILLOSO trabajo en este audiolibro. Gracias por darle vida a mis personajes. Toda mi vida soñé con crear personajes que conectarán con el mundo y gracias a ustedes este sueño se está cumpliendo”. La novela ilustrada muestra el viaje de un grupo de jóvenes que buscan salvar a su ciudad, la cual ha caído bajo una autoridad gris, silenciosa y estricta. Juntos deberán encontrar la chispa que pueda encender de nuevo la creatividad en su hogar.

Asimismo, la versión impresa cuenta con ilustraciones sin color para que los niños y jóvenes que estén sumergidos entre sus páginas puedan darle su propio estilo a las aventuras de estos personajes, completando la aventura y convirtiéndose en parte de ella. Los ganadores de los Premios Penguin Audio se darán a conocer el próximo 22 de septiembre en el marco del Tercer Encuentro de Narradores, donde se reunirán profesionales de la industria de audio, narradores, actrices y actores de doblaje para reconocer a quienes, con su voz, enriquecen la experiencia de escuchar una historia. “Despertar de colores”, además, fue uno de los libros más vendidos de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 de acuerdo con las estadísticas de Penguin, así como en la Feria Nacional del Libro de Zacatecas.

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