NFL hoy: Henry firma 3 TDs, Lions gana en OT y Bears aplasta a Panthers

La primera tanda dominical de la Semana 1 de la NFL 2026 dejó tres imágenes contundentes: Derrick Henry cruzando tres veces las diagonales, Detroit sobreviviendo en tiempo extra y Chicago castigando sin tregua a Carolina. Ayer, Ravens, Lions y Bears encabezaron una jornada de ataques explosivos, con ocho partidos terminados al corte de esta información. Henry fue el motor del triunfo de Baltimore Ravens por 41-23 sobre Indianapolis Colts en el Lucas Oil Stadium. El corredor produjo 144 yardas terrestres y tres touchdowns, una actuación que también modificó los libros de récords: llegó a 125 anotaciones por carrera y desplazó a Marcus Allen del tercer puesto histórico de la NFL.

Sus anotaciones llegaron en acarreos de cuatro, 32 y tres yardas. La segunda abrió una ventaja de 28-6 y la tercera colocó el encuentro 38-16 al inicio del último cuarto. Por delante del veterano únicamente permanecen Emmitt Smith y LaDainian Tomlinson en la lista de touchdowns terrestres, un reconocimiento al peso de su carrera. Lamar Jackson acompañó la exhibición con 324 yardas por pase, un envío de touchdown y otra anotación por tierra. Zay Flowers consiguió 150 yardas en recepciones, su mejor registro en un partido, antes de salir por una lesión en el tendón de la corva. Baltimore acumuló 506 yardas de ataque y estrenó con victoria la etapa del entrenador Jesse Minter.

En Ford Field, Detroit Lions venció 31-30 a New Orleans Saints en tiempo extra. Los locales desperdiciaron una ventaja de 21-0, pero Jared Goff conectó con Amon-Ra St. Brown para adelantarse en la prórroga. Saints respondió con touchdown de Noah Fant y falló la conversión de dos puntos que buscaba ganar el encuentro. Jahmyr Gibbs aportó 156 yardas terrestres y dos anotaciones; Goff lanzó para 206 yardas y dos touchdowns. Tyler Shough sostuvo la reacción visitante con 410 yardas y tres pases de anotación.

Chicago Bears firmó la mayor exhibición ofensiva de la tanda al aplastar 59-37 a Carolina Panthers en Charlotte. Los 96 puntos combinados establecieron una marca para un partido de apertura de temporada, por encima de los 88 del Tampa Bay-New Orleans de 2018. Chicago también superó su récord de puntos en un debut, vigente desde 1948. Caleb Williams lanzó para 269 yardas y dos touchdowns, además de correr para 65 yardas y otras dos anotaciones. D’Andre Swift contribuyó con 124 yardas terrestres y tres touchdowns; Kyle Monangai añadió 100 yardas por carrera. La variedad de recursos permitió a los Bears atacar de distintas formas y convertir un intercambio de golpes en una victoria amplia. El marcador estaba 31-31 en el tercer cuarto, hasta que Chicago encadenó tres touchdowns sin respuesta. Entre ellos apareció una escapada de 61 yardas de Monangai que rompió a la defensiva local. Bryce Young terminó con 361 yardas y tres pases de anotación, pero Carolina concedió la mayor cantidad de puntos de su historia.

Buffalo Bills también celebró, aunque necesitó un cierre de Josh Allen para vencer 36-31 a Houston Texans. El quarterback encontró a Joshua Palmer en un pase de touchdown de 34 yardas con 1:36 por jugar. Allen terminó con 334 yardas aéreas, dos pases de anotación y dos touchdowns terrestres. La defensa completó el trabajo con una captura y balón suelto provocado por Greg Rousseau sobre C.J. Stroud. Cincinnati Bengals derrotó 33-27 a Tampa Bay Buccaneers al sacar provecho de cuatro entregas de balón. Joe Burrow lanzó para 254 yardas, un touchdown y una intercepción, mientras Evan McPherson acertó sus cuatro goles de campo. Baker Mayfield perdió tres balones sueltos y Tampa Bay pagó esos errores en una tarde que exigía cuidar cada posesión. Jacksonville Jaguars dominó 34-10 a Cleveland Browns con cuatro pases de touchdown de Trevor Lawrence, quien completó 18 de 23 envíos para 245 yardas.

Los Jaguars llegaron a estar 31-0 arriba y dejaron el encuentro prácticamente resuelto antes de que Cleveland maquillara el resultado. Parker Washington lideró a sus receptores con 83 yardas.

Pittsburgh Steelers superó 20-13 a Atlanta Falcons con una jugada decisiva de T.J. Watt, quien devolvió una intercepción 35 yardas hasta las diagonales. Aaron Rodgers sumó 221 yardas por pase y un touchdown. New York Jets completó la lista de ganadores del primer turno con un 23-10 sobre Tennessee Titans.

La cartelera dominical todavía incluye duelos Cardinals-Chargers, Dolphins-Raiders, Packers-Vikings y Commanders-Eagles, además del choque nocturno entre Cowboys y Giants.