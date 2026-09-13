Kimi Antonelli gana el GP de España 2026; Checo Pérez abandona en Madrid

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/
    Kimi Antonelli gana el GP de España 2026; Checo Pérez abandona en Madrid
    Kimi Antonelli sumó su octava victoria de 2026 con Mercedes y amplió a 81 puntos su ventaja en el Mundial de Pilotos. FOTO: AP

Una neutralización cambió el destino de Norris y favoreció a Mercedes; Verstappen terminó segundo en el estreno del circuito Madring.

Kimi Antonelli estrenó el palmarés del Madring al conquistar el Gran Premio de España 2026, mientras Checo Pérez abandonó por un problema mecánico en su Cadillac. El domingo dejó al italiano de Mercedes cerca del título de Fórmula 1 y al mexicano sin puntos.

Max Verstappen terminó segundo y Lando Norris completó el podio después de una carrera marcada por el momento de las paradas. Antonelli consiguió su octava victoria de la temporada y la segunda consecutiva, tras imponerse también en Monza.

Norris salió desde la pole position y tomó el control durante el primer tramo. Sin embargo, el abandono de Lance Stroll provocó un auto de seguridad virtual que alteró la competencia: Antonelli y Verstappen aprovecharon la neutralización para cambiar neumáticos con una menor pérdida de tiempo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/nfl-en-cdmx-boletos-desde-2108-pesos-para-49ers-vs-vikings-estas-son-las-fechas-de-venta-KD23469377

El británico ya había pasado la entrada a boxes cuando apareció la neutralización y realizó su detención con la carrera nuevamente en marcha.

Un problema en la rueda delantera derecha demoró además su servicio, por lo que perdió terreno en un trazado que ofreció pocas oportunidades de adelantamiento.

Charles Leclerc prolongó su primer relevo y quedó al frente con una estrategia distinta. Cuando el piloto de Ferrari entró a pits, en la vuelta 48, Antonelli recuperó el liderato y encaminó la victoria. El monegasco concluyó cuarto, por delante de George Russell.

Para Checo, la participación terminó en la vuelta 34. El tapatío había ganado posiciones al comienzo y llegó a rodar en el puesto 16, pero una falla del monoplaza obligó a Cadillac a retirarlo. El abandono cortó la posibilidad de completar las 57 vueltas del estreno madrileño.

Pese al desenlace, Pérez destacó avances en el ritmo del auto y señaló que pudo competir a la par de los Williams.

Su balance dejó una señal alentadora sobre el rendimiento, aunque el resultado volvió a mostrar la importancia de mejorar la fiabilidad para transformar esos progresos en carreras completas.

Antonelli alcanzó 292 puntos y amplió a 81 su ventaja sobre Russell, quien suma 211. Con Madrid en su historial, el joven italiano reforzó su candidatura al campeonato; Checo tendrá que buscar otra nueva oportunidad de sumar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
Gp De España
resultados

Localizaciones


Madrid

Organizaciones


Fórmula 1
Mercedes-Benz

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

CUARTOSCURO

Revocación de mandato

El aumento del déficit y la deuda pública representan desafíos que impactarán directamente en sectores como la construcción, la manufactura y los servicios, condicionando la estabilidad económica en los próximos años.

Paquete Económico 2027 aumentará la deuda y riesgo fiscal en México: analistas
La esperanza es simplemente la capacidad de mirar hacia un lugar que el cansancio todavía no puede ver.

Cuando habla el cansancio
Cada 13 de septiembre México recuerda a los Niños Héroes, un episodio ocurrido en 1847 durante la Guerra entre México y Estados Unidos, que con el paso de los años se convirtió en un mito patriótico.

La historia detrás de Los Niños Héroes: Los mitos y realidades de la conmemoración del 13 de septiembre
¿Quiénes se llevarán un Emmy a casa? Conoce las series que compiten por ser lo mejor de la televisión

¿Quiénes se llevarán un Emmy a casa? Conoce las series que compiten por ser lo mejor de la televisión
Derrick Henry acumuló 144 yardas por tierra ante Indianapolis y alcanzó 125 touchdowns terrestres en su trayectoria en la NFL.

NFL hoy: Henry firma 3 TDs, Lions gana en OT y Bears aplasta a Panthers
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida