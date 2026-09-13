Kimi Antonelli gana el GP de España 2026; Checo Pérez abandona en Madrid

Kimi Antonelli estrenó el palmarés del Madring al conquistar el Gran Premio de España 2026, mientras Checo Pérez abandonó por un problema mecánico en su Cadillac. El domingo dejó al italiano de Mercedes cerca del título de Fórmula 1 y al mexicano sin puntos. Max Verstappen terminó segundo y Lando Norris completó el podio después de una carrera marcada por el momento de las paradas. Antonelli consiguió su octava victoria de la temporada y la segunda consecutiva, tras imponerse también en Monza. Norris salió desde la pole position y tomó el control durante el primer tramo. Sin embargo, el abandono de Lance Stroll provocó un auto de seguridad virtual que alteró la competencia: Antonelli y Verstappen aprovecharon la neutralización para cambiar neumáticos con una menor pérdida de tiempo.

El británico ya había pasado la entrada a boxes cuando apareció la neutralización y realizó su detención con la carrera nuevamente en marcha.

Un problema en la rueda delantera derecha demoró además su servicio, por lo que perdió terreno en un trazado que ofreció pocas oportunidades de adelantamiento. Charles Leclerc prolongó su primer relevo y quedó al frente con una estrategia distinta. Cuando el piloto de Ferrari entró a pits, en la vuelta 48, Antonelli recuperó el liderato y encaminó la victoria. El monegasco concluyó cuarto, por delante de George Russell. Para Checo, la participación terminó en la vuelta 34. El tapatío había ganado posiciones al comienzo y llegó a rodar en el puesto 16, pero una falla del monoplaza obligó a Cadillac a retirarlo. El abandono cortó la posibilidad de completar las 57 vueltas del estreno madrileño.

Pese al desenlace, Pérez destacó avances en el ritmo del auto y señaló que pudo competir a la par de los Williams. Su balance dejó una señal alentadora sobre el rendimiento, aunque el resultado volvió a mostrar la importancia de mejorar la fiabilidad para transformar esos progresos en carreras completas. Antonelli alcanzó 292 puntos y amplió a 81 su ventaja sobre Russell, quien suma 211. Con Madrid en su historial, el joven italiano reforzó su candidatura al campeonato; Checo tendrá que buscar otra nueva oportunidad de sumar.