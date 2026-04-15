Bailarán al ritmo de Cri-Cri en gala de ballet en el Teatro de la Ciudad de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El ya tradicional espectáculo ‘Grillos y grillitos... a bailar se ha dicho’ reunirá a los nuevos talentos de la danza en Saltillo este sábado 18 de abril
La música de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” ha impactado a ya numerosas generaciones de niños y niñas mexicanas y latinoamericanos, por eso cada mes de abril sus temas inmortales y sus personajes tan queridos vuelven a sonar y a contarnos sus historias.
Y como cada año desde hace ya un tiempo, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) se une a las celebraciones por el Día del Niño y de la Niña con un espectáculo que une a la música de este maestro con la danza, la gala de ballet “Grillos y grillitos... a bailar se ha dicho”.
En esta ocasión participarán bailarines del Centro de Estudios Dancísticos del IMCS, así como las agrupaciones Aequalis Danza Inclusiva, Ballet Teletón y el Ballet Profesional Coahuila, acompañados por la Orquesta y Coro del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, también del IMCS.
La gala contará con coreografías al ritmo de la música del compositor veracruzano, y es muy seguro que escucharemos clásicos como “La muñeca fea” y “El ratón vaquero”, temas que niños, niñas y jóvenes interpretarán con entusiasmo en este evento gratuito.
En esta ocasión habrás dos funciones, ambas el día sábado 18 de abril en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La primera será en punto de las 16:00 horas y la segunda comenzará a las 19:00 horas.
Si bien la entrada es libre se recomienda acudir por pases de cortesía a las instalaciones del Centro Cultural Casa Purcell en horario de oficina antes del sábado.