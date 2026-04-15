Bailarán al ritmo de Cri-Cri en gala de ballet en el Teatro de la Ciudad de Saltillo

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Artes
/ 15 abril 2026
    Bailarán al ritmo de Cri-Cri en gala de ballet en el Teatro de la Ciudad de Saltillo

El ya tradicional espectáculo ‘Grillos y grillitos... a bailar se ha dicho’ reunirá a los nuevos talentos de la danza en Saltillo este sábado 18 de abril

La música de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” ha impactado a ya numerosas generaciones de niños y niñas mexicanas y latinoamericanos, por eso cada mes de abril sus temas inmortales y sus personajes tan queridos vuelven a sonar y a contarnos sus historias.

Y como cada año desde hace ya un tiempo, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) se une a las celebraciones por el Día del Niño y de la Niña con un espectáculo que une a la música de este maestro con la danza, la gala de ballet “Grillos y grillitos... a bailar se ha dicho”.

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En esta ocasión participarán bailarines del Centro de Estudios Dancísticos del IMCS, así como las agrupaciones Aequalis Danza Inclusiva, Ballet Teletón y el Ballet Profesional Coahuila, acompañados por la Orquesta y Coro del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, también del IMCS.

La gala contará con coreografías al ritmo de la música del compositor veracruzano, y es muy seguro que escucharemos clásicos como “La muñeca fea” y “El ratón vaquero”, temas que niños, niñas y jóvenes interpretarán con entusiasmo en este evento gratuito.

En esta ocasión habrás dos funciones, ambas el día sábado 18 de abril en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La primera será en punto de las 16:00 horas y la segunda comenzará a las 19:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/espana-en-la-fil-coahuila-conoce-a-aroa-moreno-duran-la-escritora-que-hace-historias-con-la-historia-MG20044459

Si bien la entrada es libre se recomienda acudir por pases de cortesía a las instalaciones del Centro Cultural Casa Purcell en horario de oficina antes del sábado.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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