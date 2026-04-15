$!Bailarán al ritmo de Cri-Cri en gala de ballet en el Teatro de la Ciudad de Saltillo

La música de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” ha impactado a ya numerosas generaciones de niños y niñas mexicanas y latinoamericanos, por eso cada mes de abril sus temas inmortales y sus personajes tan queridos vuelven a sonar y a contarnos sus historias.

Y como cada año desde hace ya un tiempo, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) se une a las celebraciones por el Día del Niño y de la Niña con un espectáculo que une a la música de este maestro con la danza, la gala de ballet “Grillos y grillitos... a bailar se ha dicho”.