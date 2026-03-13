¡Boletos agotados!: ’Mamma Mia!’ promete lleno total en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

“Para nosotros es muy importante que nos invitaran a este aniversario”, compartió para VANGUARDIA Humberto Casas , director del montaje, “ya buscábamos una fecha para marzo y coincidió también, entonces nos incluyeron a la cartelera y rentamos el teatro como normalmente se hace”.

La producción de ATM Broadway se presentará este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el marco del 47 aniversario del Fernando Soler, con un espectáculo gratuito, un regalo para que la ciudadanía festeje esta ocasión, que ya generó gran expectativa.

La música de Abba sigue atrayendo a masas enteras, lo cual quedó verificado esta semana cuando las cortesías para asistir al musical “ Mamma Mia!” en el Teatro de la Ciudad se agotaron por completo.

La obra llega con dos elencos diferentes, uno de jóvenes y adultos y otro de niños —las funciones de las 19:00 horas son de los primeros y las de las 16:00 horas de los últimos—, quienes dejarán todo sobre el escenario al ritmo de estos clásicos de la banda sueca como “Chiquitita”, “Does your mother know” y “Take a chance on me”.

“Este año tuvimos alumnos desde los 5 años hasta los 45 y es parte del montaje”, señaló, “de hecho gracias a esto el siguiente semestre vamos a abrir el grupo senior, de puros adultos, y se va a hacer la invitación de la clase muestra que será el 28 de marzo a las 11:00 de la mañana en la academia. Este grupo senior incluirá clases de baile, canto y teatro”.

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La idea de llevar a escena este musical de rockola fue del director de ATM, Uriel Rangel, y representó un reto para los artistas de ambos elencos, uno que sortearon con habilidad y disciplina y ya están listos para el espectáculo.

“Es muy impresionante y fue una sorpresa”, comentó sobre las cortesías agotadas, “todavía hay gente preguntando y estamos buscando conseguir boletos, pero sí fue muy buena respuesta. Ya desde el casting había mucha gente interesada en el proyecto, recibimos muchas más audiciones”.

La obra cuenta también con la dirección vocal de Isabel Alvarado y Azalea Ayala y la dirección coreográfica de Daniela Díaz y Ana Chavana.