Buscan al ‘Mejor Baterista de Saltillo’: Aún puedes registrarte para competir

La Taberna Malasaña, ubicada en el Centro Histórico de Saltillo, y el Centro para el Desarrollo de las Letras y las Artes A.C. lanzaron en diciembre la convocatoria para el primer concurso “Mejor Baterista de Saltillo”, cuyo registro cierra el próximo 13 de enero.

El certamen ofrece un premio único de 10 mil pesos, así como un reconocimiento oficial, como parte de un esfuerzo para dar a conocer a los músicos locales, valorar y desarrollar su trabajo como artistas, además de fomentar el encuentro entre estos, el público y especialistas.

La convocatoria está abierta a bateristas nacidos o residentes en Saltillo desde hace al menos 5 años. La inscripción será de manera digital vía correo a malasanaconvocatorias@gmail.com, donde se deberá anexar los datos personales, semblanza y un video de un minuto ejecutando el instrumento.