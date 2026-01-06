Buscan al ‘Mejor Baterista de Saltillo’: Aún puedes registrarte para competir
Tienes hasta el 13 de enero para registrarte en este concurso, cuya gran final se llevará a cabo el día 24 en la taberna Malasaña
La Taberna Malasaña, ubicada en el Centro Histórico de Saltillo, y el Centro para el Desarrollo de las Letras y las Artes A.C. lanzaron en diciembre la convocatoria para el primer concurso “Mejor Baterista de Saltillo”, cuyo registro cierra el próximo 13 de enero.
El certamen ofrece un premio único de 10 mil pesos, así como un reconocimiento oficial, como parte de un esfuerzo para dar a conocer a los músicos locales, valorar y desarrollar su trabajo como artistas, además de fomentar el encuentro entre estos, el público y especialistas.
La convocatoria está abierta a bateristas nacidos o residentes en Saltillo desde hace al menos 5 años. La inscripción será de manera digital vía correo a malasanaconvocatorias@gmail.com, donde se deberá anexar los datos personales, semblanza y un video de un minuto ejecutando el instrumento.
El día 13 de enero es la fecha límite para el registro y el 14 se darán a conocer a los finalistas, que competirán en la gran final presencial en Malasaña (Allende 209, Centro Histórico) el día 24 a partir de las 19:00 horas.
En este evento estará presente un panel de jueces expertos y los participantes deberán presentar una pieza libre, un ejercicio de improvisación a partir de un género musical que se sorteará en ese momento y la interpretación de un tema sorpresa seleccionado al azar.
“Buscamos visibilizar el esfuerzo y la disciplina que hay detrás de cada músico en Saltillo, generando un espacio donde la técnica y la pasión por la batería sean las protagonistas”, señaló el comité organizador.
Para consultar las bases completas o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844 497 1993 o escribir al correo electrónico de la convocatoria.