Buscan al ‘Mejor Baterista de Saltillo’: Aún puedes registrarte para competir

Artes
/ 6 enero 2026
    Buscan al ‘Mejor Baterista de Saltillo’: Aún puedes registrarte para competir

Tienes hasta el 13 de enero para registrarte en este concurso, cuya gran final se llevará a cabo el día 24 en la taberna Malasaña

La Taberna Malasaña, ubicada en el Centro Histórico de Saltillo, y el Centro para el Desarrollo de las Letras y las Artes A.C. lanzaron en diciembre la convocatoria para el primer concurso “Mejor Baterista de Saltillo”, cuyo registro cierra el próximo 13 de enero.

El certamen ofrece un premio único de 10 mil pesos, así como un reconocimiento oficial, como parte de un esfuerzo para dar a conocer a los músicos locales, valorar y desarrollar su trabajo como artistas, además de fomentar el encuentro entre estos, el público y especialistas.

La convocatoria está abierta a bateristas nacidos o residentes en Saltillo desde hace al menos 5 años. La inscripción será de manera digital vía correo a malasanaconvocatorias@gmail.com, donde se deberá anexar los datos personales, semblanza y un video de un minuto ejecutando el instrumento.

El día 13 de enero es la fecha límite para el registro y el 14 se darán a conocer a los finalistas, que competirán en la gran final presencial en Malasaña (Allende 209, Centro Histórico) el día 24 a partir de las 19:00 horas.

En este evento estará presente un panel de jueces expertos y los participantes deberán presentar una pieza libre, un ejercicio de improvisación a partir de un género musical que se sorteará en ese momento y la interpretación de un tema sorpresa seleccionado al azar.

“Buscamos visibilizar el esfuerzo y la disciplina que hay detrás de cada músico en Saltillo, generando un espacio donde la técnica y la pasión por la batería sean las protagonistas”, señaló el comité organizador.

Para consultar las bases completas o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844 497 1993 o escribir al correo electrónico de la convocatoria.

Temas


Música
Concursos

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento