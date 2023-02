$!Búscate en el ‘anti-graffiti’ de Picuy Soto, el ‘ninja voyerista’

“Yo quería mi expo en los baños, pero [Sergio Castillo, socio del bar] me dijo que no puedo hacer eso porque en los baños hay recortes de artistas y apuntes de artistas de hace mucho, sería muy osado. Entonces en lugar de meter mi obra a los baños saqué los baños, por eso saqué frases que vi ahí, continúe conversaciones de lo que veía en los baños”, explicó.

De esta manera, las piezas hechas en su mayoría con acuarela son integradas al sitio como una obra singular, gracias a las pintas, frases, textos y demás mensajes que Picuy plasmó sobre la pared.

“Tenemos la responsabilidad de cambiar nuestro entorno, puedes hacerlo de muchas formas [...] pero en mi caso era solo dibujar, sentarme en silencio y dibujar. Me hizo darme cuenta que no soy el único en la ciudad, que las problemáticas las compartimos, los espacios los compartimos. No importa lo que hagas, cuánto valga, no importa cuánto vale si no lo compartes. Somos la ciudad”, concluyó.