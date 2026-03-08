Cancelan a Timothée Chalamet y los artistas demuestran que ‘el arte está muy vivo’

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 8 marzo 2026
    Cancelan a Timothée Chalamet y los artistas demuestran que ‘el arte está muy vivo’

Luego de opinar de manera muy desatinada sobre artes como la ópera y el ballet, artistas y compañías de todo el mundo demostraron lo equivocado que el actor está

Unas desafortunadas palabras emitidas por el actor lo llevaron a ser duramente criticado en redes sociales, al grado de ser tachado de ignorantes, pero en respuesta, compañía de música, danza y teatro de todo el mundo han sacado provecho de esta tendencia para atraer al público.

Luego de que el protagonista de “Marty Supreme” se viralizara en una entrevista junto a Matthew McConaughey, donde charlaban sobre el desarrollo de las narrativas en el cine, Chalamet opinó que “no quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”.

El actor “intentó” arreglar el asunto al escuchar el murmullo de desaprobación de la audiencia y observar la respuesta de su colega, asegurando que “todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera”, pero reiterando su postura diciendo que solo había perdido “14 centavos en audiencia”.

Las respuestas, naturalmente, no se hicieron esperar y compañías de teatro, danza y orquestas enteras muy prestigiosas en todo el mundo lanzaron sus propios reels para asegurar que el arte “sí le importa” a muchas personas.

Por ejemplo, el Royal Ballet y la Ópera de Londres respondieron con videos de artistas en el escenario, diseñadores, personal de de escenario, bailarines, músicos y públicos satisfechos, acompañados del mensaje “importamos”, mientras que el Ballet de Seattle incluso ofreció a su público el código de descuento “TIMOTHEE” en las funciones de su montaje de “Carmen” este fin de semana.

La Metropolitan Opera de Nueva York sumó clips donde etiqueta directamente al actor: “Este es para ti, @tchalamet...”, citando palabras del propio Chalamet donde expresó su respeto por el ballet y la ópera, e imágenes del montaje de escenografía, violines y ensayos de canto.

Mientras tanto, los mexicanos tampoco se quedaron atrás. “Querido Timothée Chalamet, gracias por darnos a todos (a la comunidad artística) la oportunidad de compartir que hemos estado vivos y seguiremos vivos. ¡En un mundo donde lo que hacemos nunca ha importado tanto!”, escribió la directora Alondra de la Parra en su cuenta de Instagram, publicación acompañada por un video al frente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

Hasta la destacada bailarina coahuilense Mariana Martínez lo etiquetó en un video en Instagram también, con clips de su trabajo en distintos escenarios y escribiendo que “ningún arte debería ser menospreciado [...] Algunas tienen mayor visibilidad y accesibilidad y eso no hace menos a las demás. Decepcionada pero no sorprendida, lo que dijo @tchalamet nos duele a todas las personas que nos dedicamos a las artes en el teatro, y más porque viene de otro artista”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Música
Viral

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
true

POLITICÓN: 8M: Saltillo se pintará de morado; mujeres toman las calles para visibilizar sus demandas de igualdad, justicia y seguridad
El contingente interseccional concluyó la marcha en la Plaza Manuel Acuña; una bandera interseccional fue colocada a la escultura en honor a Manuel Acuña.

Saltillo 8M: Contingente interseccional denuncia exclusión durante marcha
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
La movilización destacó por la participación de madres acompañadas de sus hijas e hijos, muchos de los cuales asistieron por primera vez.

Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas
Algunos colectivos consideran que la presencia de policías modifica el carácter político de la protesta.

‘No somos sus enemigas’: Mujeres policías participan en operativo de seguridad durante el 8M
Las manifestaciones evidencian que, pese a avances, persisten problemas estructurales como la violencia y la impunidad.

Mujeres marchan en Coahuila por el 8M para exigir igualdad y justicia
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas