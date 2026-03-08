Cancelan a Timothée Chalamet y los artistas demuestran que ‘el arte está muy vivo’

Unas desafortunadas palabras emitidas por el actor lo llevaron a ser duramente criticado en redes sociales, al grado de ser tachado de ignorantes, pero en respuesta, compañía de música, danza y teatro de todo el mundo han sacado provecho de esta tendencia para atraer al público. Luego de que el protagonista de “Marty Supreme” se viralizara en una entrevista junto a Matthew McConaughey, donde charlaban sobre el desarrollo de las narrativas en el cine, Chalamet opinó que “no quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”.

El actor “intentó” arreglar el asunto al escuchar el murmullo de desaprobación de la audiencia y observar la respuesta de su colega, asegurando que “todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera”, pero reiterando su postura diciendo que solo había perdido “14 centavos en audiencia”. Las respuestas, naturalmente, no se hicieron esperar y compañías de teatro, danza y orquestas enteras muy prestigiosas en todo el mundo lanzaron sus propios reels para asegurar que el arte “sí le importa” a muchas personas.

SCREAMING pic.twitter.com/C2ghiJErf5 — Audra McDonalds Oscar Campaign Manager (@_AllThatJaz) March 7, 2026

Por ejemplo, el Royal Ballet y la Ópera de Londres respondieron con videos de artistas en el escenario, diseñadores, personal de de escenario, bailarines, músicos y públicos satisfechos, acompañados del mensaje “importamos”, mientras que el Ballet de Seattle incluso ofreció a su público el código de descuento “TIMOTHEE” en las funciones de su montaje de “Carmen” este fin de semana. La Metropolitan Opera de Nueva York sumó clips donde etiqueta directamente al actor: “Este es para ti, @tchalamet...”, citando palabras del propio Chalamet donde expresó su respeto por el ballet y la ópera, e imágenes del montaje de escenografía, violines y ensayos de canto.

Mientras tanto, los mexicanos tampoco se quedaron atrás. “Querido Timothée Chalamet, gracias por darnos a todos (a la comunidad artística) la oportunidad de compartir que hemos estado vivos y seguiremos vivos. ¡En un mundo donde lo que hacemos nunca ha importado tanto!”, escribió la directora Alondra de la Parra en su cuenta de Instagram, publicación acompañada por un video al frente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

Hasta la destacada bailarina coahuilense Mariana Martínez lo etiquetó en un video en Instagram también, con clips de su trabajo en distintos escenarios y escribiendo que “ningún arte debería ser menospreciado [...] Algunas tienen mayor visibilidad y accesibilidad y eso no hace menos a las demás. Decepcionada pero no sorprendida, lo que dijo @tchalamet nos duele a todas las personas que nos dedicamos a las artes en el teatro, y más porque viene de otro artista”.

Publicidad

Temas

Arte Música Viral

