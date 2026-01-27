$!Carles &amp; Sofía Piano Dúo harán magia a cuatro manos con la Filarmónica del Desierto

Carles Lama y Sofía Cabruja tienen casi 40 años de hacer música juntos y de compartir el mismo instrumento. Como Carles & Sofía Piano Duo han recorrido el mundo llevando las obras escritas para cuatro manos e inspirado a generaciones de nuevos talentos, un viaje que los ha traído por primera vez a México. Con Saltillo como su primera impresión de nuestro país, la dupla se unirá a la Orquesta Filarmónica del Desierto este jueves 29 de enero en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, como parte del primer concierto de temporada de la agrupación coahuilense. “Nosotros disfrutamos muchísimo sobre el escenario y el público capta eso, la autenticidad, y más allá de querer impresionar al público con la técnica y los malabarismos virtuosísticos, nosotros tocamos para emocionar”, compartió Carles para VANGUARDIA.

“Y es verdad que, a pesar del tiempo que llevamos tocando juntos, todavía hay gente que se sorprende de que pueda haber dos personas sentadas tan juntas tocando el mismo instrumento. Es algo muy atractivo visualmente para ellos, por contrapartida, para los pianistas, es muy difícil tocar con alguien a tu lado, que te limita el espacio y el uso de ciertas digitaciones, pero la potencia orquestal llega mucho al público, les conmueve”, agregó Sofía. El proyecto musical de esta pareja inició de manera fortuita en 1987, cuando, como parte de un recital de fin de curso en el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, una maestra le sugirió a Sofía tocar a cuatro manos con Carles, a quien no conocía en ese momento. La química, asegura ella, fue instantánea, y para 1992 ya habían recibido una beca para continuar sus estudios en París. “Fue tan bonito como mágico y yo decidí hacer esto el resto de mi vida. A partir de aquel concierto, que fue un final de fiesta, continuamos haciéndolo cada año y hubo un momento en que los dos decidimos hacer de eso nuestra carrera”, compartió la artista catalana.

Su compañero, por su parte, recalcó que lo que hacen “es música, independiente de si tocas como solista, con orquesta [...] Nos gusta toda la música y el piano te da esa oportunidad de hacer cualquier transcripción y a cuatro manos te amplía la oportunidad [...] Es verdad que muchos pianistas quieren hacer una carrera solista pero nosotros antes que solistas somos músicos, entonces el piano simplemente es un medio para expresarnos y lo que más nos gusta es esta diversidad, hacer estos colores y tocar todos estos estilos; es un privilegio”. Sobre la obra que interpretarán este jueves, el “Concierto Folklórico para piano a cuatro manos y orquesta sinfónica” de John Carmichael, explicaron que se trata de una obra transcrita para ellos por este compositor australiano, radicado en Inglaterra. “Es una obra que nos gusta mucho tocar, de entrada porque como su nombre lo indica, está basada en el folclor español [...] Como fue pianista de joven para una compañía de baile español, se impregnó mucho de esto y le gustaba tanto que compuso este concierto. Al inicio lo compuso para piano y orquesta, pero después de que nos conociera y tocáramos algunas de sus obras para piano a cuatro manos y entablar una gran amistad, le pedimos, porque nos encantaba, si nos podía transcribir este concierto. E hizo dos versiones, una para cuatro manos y orquesta de cuerda y otra para la sinfónica, que es la versión que interpretaremos”, apuntó Sofía.