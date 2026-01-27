$!Carles &amp; Sofía Piano Dúo harán magia a cuatro manos con la Filarmónica del Desierto

Carles &amp;amp; Sofía Piano Dúo harán magia a cuatro manos con la Filarmónica del Desierto

Carles & Sofía Piano Dúo harán magia a cuatro manos con la Filarmónica del Desierto

+ Seguir en Seguir en Google
Mauro Marines
por Mauro Marines

El dúo de pianistas se presentará este jueves 29 de enero en el Teatro de la Ciudad junto a la orquesta coahuilense, en un concierto donde interpretarán una obra escrita para ellos

Artes
/ 27 enero 2026
COMPARTIR

Carles Lama y Sofía Cabruja tienen casi 40 años de hacer música juntos y de compartir el mismo instrumento. Como Carles & Sofía Piano Duo han recorrido el mundo llevando las obras escritas para cuatro manos e inspirado a generaciones de nuevos talentos, un viaje que los ha traído por primera vez a México.

Con Saltillo como su primera impresión de nuestro país, la dupla se unirá a la Orquesta Filarmónica del Desierto este jueves 29 de enero en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, como parte del primer concierto de temporada de la agrupación coahuilense.

Nosotros disfrutamos muchísimo sobre el escenario y el público capta eso, la autenticidad, y más allá de querer impresionar al público con la técnica y los malabarismos virtuosísticos, nosotros tocamos para emocionar”, compartió Carles para VANGUARDIA.

“Y es verdad que, a pesar del tiempo que llevamos tocando juntos, todavía hay gente que se sorprende de que pueda haber dos personas sentadas tan juntas tocando el mismo instrumento. Es algo muy atractivo visualmente para ellos, por contrapartida, para los pianistas, es muy difícil tocar con alguien a tu lado, que te limita el espacio y el uso de ciertas digitaciones, pero la potencia orquestal llega mucho al público, les conmueve”, agregó Sofía.

El proyecto musical de esta pareja inició de manera fortuita en 1987, cuando, como parte de un recital de fin de curso en el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, una maestra le sugirió a Sofía tocar a cuatro manos con Carles, a quien no conocía en ese momento. La química, asegura ella, fue instantánea, y para 1992 ya habían recibido una beca para continuar sus estudios en París.

“Fue tan bonito como mágico y yo decidí hacer esto el resto de mi vida. A partir de aquel concierto, que fue un final de fiesta, continuamos haciéndolo cada año y hubo un momento en que los dos decidimos hacer de eso nuestra carrera”, compartió la artista catalana.

$!Carles &amp; Sofía Piano Dúo harán magia a cuatro manos con la Filarmónica del Desierto

Su compañero, por su parte, recalcó que lo que hacen “es música, independiente de si tocas como solista, con orquesta [...] Nos gusta toda la música y el piano te da esa oportunidad de hacer cualquier transcripción y a cuatro manos te amplía la oportunidad [...] Es verdad que muchos pianistas quieren hacer una carrera solista pero nosotros antes que solistas somos músicos, entonces el piano simplemente es un medio para expresarnos y lo que más nos gusta es esta diversidad, hacer estos colores y tocar todos estos estilos; es un privilegio”.

Sobre la obra que interpretarán este jueves, el “Concierto Folklórico para piano a cuatro manos y orquesta sinfónica” de John Carmichael, explicaron que se trata de una obra transcrita para ellos por este compositor australiano, radicado en Inglaterra.

“Es una obra que nos gusta mucho tocar, de entrada porque como su nombre lo indica, está basada en el folclor español [...] Como fue pianista de joven para una compañía de baile español, se impregnó mucho de esto y le gustaba tanto que compuso este concierto. Al inicio lo compuso para piano y orquesta, pero después de que nos conociera y tocáramos algunas de sus obras para piano a cuatro manos y entablar una gran amistad, le pedimos, porque nos encantaba, si nos podía transcribir este concierto. E hizo dos versiones, una para cuatro manos y orquesta de cuerda y otra para la sinfónica, que es la versión que interpretaremos”, apuntó Sofía.

$!Carles &amp; Sofía Piano Dúo harán magia a cuatro manos con la Filarmónica del Desierto

La obra, que tiene sonidos que aluden a Manuel de Falla y toques impresionistas y románticos, es parte del repertorio de este dúo que tanto lleva a las salas del mundo obras originales como transcripciones inéditas.

“El autor también es un gran escritor y no se ahorra cadencias, tiene muchísimas la obra, y para el público es muy entretenido, es muy virtuoso para el piano y tiene todos los componentes emocionales y para impresionar a la audiencia”, añadió Carles.

TE PUEDE INTERESAR: Escritor mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026

Los músicos catalanes, que hace unos años lanzaron su propia fundación para apoyar carreras de jóvenes músicos, no solo en la parte formativa, sino también en la de gestión, que les permita posicionarse en el panorama musical, hicieron extensiva la invitación a este concierto.

La velada se complementará con la interpretación por la obertura de Ruy Blas, Op. 95 de Felix Mendelssohn y la Sinfonía No. 2 en si menor, Op. 5 de Aleksandr Borodín, bajo la dirección de Natanael Espinoza.

La velada iniciará a las 20:30 horas y los boletos ya se pueden adquirir por medio de NewTicket.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Conciertos
Música
Localizaciones
Saltillo
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Sheinbaum ijo que la decisión no puede ser unilateral y se tiene que revisar que no se viole la ley.

Revisa México invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz
La FGR atribuyó el accidente a exceso de velocidad y anunció acción penal por homicidio y lesiones culposas.

Cae el maquinista del Tren Interoceánico: acusan exceso de velocidad
Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy
Las menciones a los aranceles y el comercio, la política y el mercado laboral también aumentaron en enero, al igual que los comentarios sobre el gasto en salud y la guerra. FOTO:

Cae la confianza en la economía de EU a su nivel más bajo desde 2014
Protesta contra la represión migratoria en Minneapolis. El cartel al frente hace referencia a Renee Good, quien fue asesinada a tiros por un agente de ICE a principios de este mes.

‘Está costando vidas’: funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EU
Fue ayer que el gobernador de Minnesota exigió al presidente Donald Trump, realizar una indagación imparcial sobre la muerte de Priett. FOTO:

Trump dice que Kristi Noem no renunciará y asegura que se supervisará la indagación de Minnesota
Un juez federal bloqueó este martes la deportación inmediata a Ecuador de un niño de cinco años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota.

Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota
Larga cola

Larga cola