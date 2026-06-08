Celebran con arte a las identidades transmasculinas y sus experiencias personales
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La exposición pop-up ‘Espectro de masculinidades’ celebró al arte en su versión más pura para darle una plataforma a las expresiones de identidad de algunos hombres trans en Saltillo
Este fin de semana la Panorámica Editorial celebró otra más de sus exposiciones pop-up, una propuesta efímera que permite un intercambio cercano y condensado con el arte, y que ahora le abrió la puerta a la esencia más primordial del arte y las identidades que necesitan ser vistas.
“Espectro de masculinidades” es una colectiva pictórica organizada por la agrupación Hombres XX, que aprovechó el arte como herramienta para la expresión y el diálogo, poniendo sobre el lienzo las experiencias y perspectivas que tienen los hombres trans sobre el sentido de masculinidad.
La muestra estuvo abierta al público del viernes 5 al domingo 7 de junio, con piezas creadas por Harper, Desmond, Marcos, Fernando, Ramuel y Micho, quienes abordaron temas como el orgullo, la transición, el conflicto identitario y la libertad de reconocerse, entre otros.
La mayoría de los participantes no son artistas o tienen alguna formación artística previa y esa fue la circunstancia que elevó la propuesta. En “Espectro de masculinidades” el arte es expresión pura. El hecho de que muchos de sus integrantes eligieran el pincel para hablar de su verdad como hombres trans es un recordatorio de lo accesible que realmente es el poder creativo, fuera de ataduras o prejuicios.
Con un conversatorio que se llevó a cabo el sábado, el diálogo iniciado sobre los muros de la galería se expandió a lo interpersonal, dándole seguimiento al activismo cultural que está planteando Hombres XX para darle visibilidad a las personas transmasculinas en Saltillo.
Estas propuestas abrieron preguntas sobre la masculinidad, cuestionando la existencia de una sola verdad y dándole lugar a las diversidad de experiencias que pueden surgir cuando una persona se reconoce como hombre.