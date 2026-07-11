Medios critican la ausencia de la cónsul de Houston, tras homicidio de Lorenzo Salgado Araujo por ICE

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    Medios critican la ausencia de la cónsul de Houston, tras homicidio de Lorenzo Salgado Araujo por ICE
    Protestas en Houston, Texas, por homicidio de Lorenzo Salgado Vanguardia

La periodista Dolia Estévez compartió que la cónsul general de Houston yace de vacaciones durante denuncias de familiares y activistas por caso de Lorenzo Salgado Araujo

Tras los acontecimientos del 7 de julio, donde un migrante de origen mexicano, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, falleció por heridas de bala en Houston, Texas, las redes sociales y los medios de comunicación han cuestionado la cooperación de la embajada mexicana en territorio estadounidense.

El incidente fue cometido por agentes de ICE; durante una operación de redada antimigratoria, interceptaron el vehículo de Lorenzo Salgado Araujo. Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional, los agentes federales percibieron que la víctima iba a utilizar el automóvil como arma, y por ello, dispararon.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-ice-refuerza-sus-operativos-y-llega-a-10000-detenciones-en-5-dias-ON21869362

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo fue denunciada por sus familiares y miembros activistas de LULAC. Según información recolectada, 17 mexicanos en Estados Unidos han muerto tras ser interceptados o procesados por agentes de ICE. La administración de Sheinbaum, presidenta de México, ha exigido investigar los incidentes que causaron la muerte de los connacionales.

Sin embargo, con el más reciente caso en Houston se ha destacado una reciente crítica por parte de los mexicanos en Texas. Porque se informó que la cónsul general de México en Houston, María Elena Orantes, yace de vacaciones en su estado natal.

La periodista Dolia Estévez expuso que, mientras los familiares de Lorenzo Salgado Araujo denuncian una investigación rigurosa, la cónsul María Elena Orantes ha permanecido en Chiapas. Se debe resaltar que las vacaciones de la funcionaria comenzaron un día antes de que el incidente ocurriese. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el incidente. Tampoco se ha publicado una postura en la cuenta oficial del Consulado General de México en Houston; no obstante, sí compartió las denuncias realizadas por la SRE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-prepara-denuncias-penales-por-muerte-de-mexicanos-en-centros-de-detencion-de-ice-JC22029473

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que el gobierno de México presentará denuncias ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. A pesar de ser incidente continuo, las autoridades de Estados Unidos no han pronunciado su defensa o postura sobre la muerte de los migrantes interceptados por ICE.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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