Medios critican la ausencia de la cónsul de Houston, tras homicidio de Lorenzo Salgado Araujo por ICE

El incidente fue cometido por agentes de ICE ; durante una operación de redada antimigratoria, interceptaron el vehículo de Lorenzo Salgado Araujo. Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional, los agentes federales percibieron que la víctima iba a utilizar el automóvil como arma, y por ello, dispararon.

Tras los acontecimientos del 7 de julio, donde un migrante de origen mexicano, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, falleció por heridas de bala en Houston, Texas, las redes sociales y los medios de comunicación han cuestionado la cooperación de la embajada mexicana en territorio estadounidense.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo fue denunciada por sus familiares y miembros activistas de LULAC. Según información recolectada, 17 mexicanos en Estados Unidos han muerto tras ser interceptados o procesados por agentes de ICE. La administración de Sheinbaum, presidenta de México, ha exigido investigar los incidentes que causaron la muerte de los connacionales.

Sin embargo, con el más reciente caso en Houston se ha destacado una reciente crítica por parte de los mexicanos en Texas. Porque se informó que la cónsul general de México en Houston, María Elena Orantes, yace de vacaciones en su estado natal.

La periodista Dolia Estévez expuso que, mientras los familiares de Lorenzo Salgado Araujo denuncian una investigación rigurosa, la cónsul María Elena Orantes ha permanecido en Chiapas. Se debe resaltar que las vacaciones de la funcionaria comenzaron un día antes de que el incidente ocurriese. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el incidente. Tampoco se ha publicado una postura en la cuenta oficial del Consulado General de México en Houston; no obstante, sí compartió las denuncias realizadas por la SRE.