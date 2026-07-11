$!EU acusa a 8 por presunto plan de ataque con drones durante evento de Trump; líder sería mexicano

Ocho personas fueron acusadas por autoridades federales de Estados Unidos de presuntamente planear un ataque terrorista durante el evento UFC Freedom 250, celebrado el pasado 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca con motivo del cumpleaños del presidente Donald Trump. De acuerdo con el escrito de acusación presentado ante un tribunal federal en Columbus, Ohio, y difundido por el Departamento de Justicia, los imputados habrían diseñado un plan que contemplaba el uso de drones cargados con explosivos dentro y en los alrededores del recinto para provocar una evacuación masiva de los asistentes. Según la acusación, una vez generado el caos, los presuntos responsables pretendían desplegar francotiradores para abrir fuego contra personas consideradas como “objetivos de alto valor” mientras abandonaban el lugar. Un gran jurado federal formalizó este jueves los cargos contra los ocho sospechosos, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 32 años.

FISCALÍA SEÑALA QUE EL OBJETIVO INCLUÍA A DONALD TRUMP Y OTROS FUNCIONARIOS El documento judicial señala que los acusados enfrentan dos conspiraciones distintas: una por presunto apoyo material a terroristas y otra por planear asesinatos dentro de instalaciones del Gobierno federal, además del homicidio de un funcionario federal. Entre las personas que, presuntamente, figuraban como objetivos del ataque se encontraban el presidente Donald Trump; el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien finalmente no asistió al evento; el empresario Elon Musk y otros funcionarios considerados de alto perfil. La acusación identifica como presunto líder de la conspiración a Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano de 32 años de edad. En caso de ser declarado culpable por el delito de conspiración para cometer asesinato, cinco de los acusados podrían enfrentar cadena perpetua, además de multas de hasta 250 mil dólares y penas adicionales por planear actos de violencia dentro de los terrenos de la Casa Blanca. ABRAHAM HERMOSILLO ÁLVAREZ ES SEÑALADO COMO PRESUNTO ORGANIZADOR De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía federal, Abraham Hermosillo Álvarez habría coordinado la planeación del ataque durante aproximadamente una semana. La agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Seena Ali Soheilian, declaró que el acusado utilizó mensajes enviados mediante la aplicación Signal para identificar posibles posiciones de francotiradores y puntos desde donde podrían lanzarse drones cargados con explosivos contra el evento. La investigación sostiene que Hermosillo Álvarez era el principal organizador del supuesto plan.

DEFENSA AFIRMA QUE EL ATAQUE FUE CANCELADO ANTES DE EJECUTARSE Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Stu Dornan argumentó que su cliente decidió cancelar el presunto ataque dos días antes de la fecha prevista. Asimismo, señaló que Hermosillo Álvarez nunca adquirió boletos de avión, tren o autobús para desplazarse hasta Washington. La agente del FBI respondió que esa supuesta cancelación ocurrió únicamente después de que uno de los coacusados fuera detenido en Ohio y de que otros dos presuntos participantes enfrentaran problemas mecánicos con el vehículo en el que viajarían. FBI DETUVO AL ACUSADO EL MISMO DÍA DEL EVENTO Las autoridades informaron que Abraham Hermosillo Álvarez fue detenido el 14 de junio en el departamento que compartía con su esposa en Omaha, Nebraska. La fiscalía indicó que agentes del FBI lograron ubicarlo mediante el rastreo de un nombre de usuario utilizado en TikTok. Durante el cateo realizado en el inmueble, los investigadores aseguraron un dron, una escopeta, un lanzallamas y aproximadamente 50 cartuchos útiles. Con base en esos elementos, los fiscales solicitaron que el acusado permaneciera bajo prisión preventiva al considerar que representa un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. La jueza federal Jacqueline DeLuca aceptó la petición del gobierno y ordenó que Hermosillo Álvarez continúe detenido mientras avanza el proceso penal. Durante la audiencia, el fiscal Don Kleine afirmó que el atentado no se concretó debido a la intervención anticipada del FBI. SU ACTIVIDAD PÚBLICA CONTRASTABA CON LOS MENSAJES PRIVADOS Antes de su detención, Hermosillo Álvarez mantenía una presencia activa en TikTok, donde difundía publicaciones relacionadas con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), solicitudes de acceso a información pública sobre el caso Epstein y propuestas enfocadas en crear cadenas de suministro independientes de grandes corporaciones.

Sin embargo, la investigación federal señala que en mensajes privados enviados desde el año anterior ya expresaba ideas relacionadas con la posibilidad de recurrir a la violencia. Entre los mensajes incorporados a la acusación figura uno fechado el 24 de enero, dirigido a una mujer con la que mantenía comunicación desde hacía varios meses. “Somos sobrevivientes. Y soldados en segundo lugar, si así lo desea. Por eso no hablamos. Actuamos. Pero debemos tener previsión y astucia. Debemos ser resilientes. Cuando llegue la lucha, sabremos qué hacer”. Cuatro días después habría enviado un segundo mensaje. “Y por último, si antes no he sido claro, ha sido intencional. Hay muchos proyectos importantes en marcha. Algunos aún no están listos para ser revelados”. Mientras tanto, el proceso penal continúa en la jurisdicción federal estadounidense, donde los ocho acusados enfrentarán las distintas etapas judiciales derivadas de los cargos por presunta conspiración para cometer actos terroristas y asesinatos en instalaciones del Gobierno de Estados Unidos.