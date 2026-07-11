Revelan quién era el ‘Terrifier’ de Morelia tras causar alarma en redes

El misterio en torno al llamado “Terrifier” de Morelia comenzó a esclarecerse luego de que se revelara la identidad de la persona que durante varios días fue captada recorriendo calles de la capital michoacana con un disfraz inspirado en el personaje de la película Terrifier. La identidad del joven se dio a conocer después de una transmisión en vivo realizada por el canal Revolución Social, en la que se informó que detrás del personaje se encuentra un adolescente de 15 años. Durante la entrevista, tanto el menor como su familia aseguraron que nunca existió la intención de intimidar a la población ni de cometer algún delito. El caso había generado atención en redes sociales debido a la circulación de fotografías, videos y reportes ciudadanos que mostraban a una persona caracterizada como un payaso de aspecto terrorífico caminando por diferentes colonias de Morelia durante la noche.

VIDEOS EN REDES SOCIALES PROVOCARON PREOCUPACIÓN ENTRE VECINOS La historia comenzó a viralizarse la noche del 8 de julio, cuando habitantes de colonias como Lomas del Punhuato y Mil Cumbres difundieron imágenes del sujeto mientras caminaba por calles y espacios públicos con un disfraz similar al del personaje principal de la franquicia cinematográfica. Conforme aumentó la difusión del material, comenzaron a circular versiones en redes sociales que señalaban, sin confirmación oficial, que el individuo golpeaba puertas de viviendas, se acercaba a canchas deportivas e incluso portaba un bate de béisbol. Estos señalamientos incrementaron la preocupación entre habitantes de distintos sectores de la ciudad, quienes compartieron publicaciones alertando sobre la presencia del personaje. Hasta ese momento, ninguna autoridad confirmó dichas versiones ni informó sobre la comisión de algún delito relacionado con el caso. POLICÍA DE MORELIA PIDIÓ EVITAR CONFRONTACIONES Ante el crecimiento de las publicaciones en plataformas digitales, la Policía de Morelia emitió una recomendación dirigida a la ciudadanía para actuar con prudencia. Las autoridades solicitaron evitar confrontar al individuo y exhortaron a reportar cualquier situación que representara un riesgo a través del número de emergencias 911 o mediante los canales oficiales de atención. La corporación reiteró que cualquier hecho constitutivo de delito debía ser denunciado formalmente para permitir la intervención de las autoridades competentes.

CANAL LOCAL ENTREVISTÓ AL ADOLESCENTE Y A SU FAMILIA La incertidumbre concluyó cuando René Valencia, conductor del canal Revolución Social, acudió al domicilio del joven señalado y realizó una entrevista con él y con su madre. Durante la conversación, la familia explicó que el adolescente es aficionado a las artes plásticas, administra un canal de YouTube y creó el personaje como parte de un proyecto cinematográfico personal. Según el testimonio, la intención era desarrollar una película de terror y dar vida a un personaje con el que esperaba generar interés entre personas aficionadas al género. LA FAMILIA NIEGA QUE EXISTIERA INTENCIÓN DE INTIMIDAR La madre del adolescente rechazó las versiones difundidas en redes sociales que señalaban que su hijo acosaba personas, ingresaba a domicilios o portaba armas. “Es totalmente falso que mi hijo invada domicilios, acose a jovencitas o traiga cuchillos”, afirmó durante la entrevista. También señaló que la difusión de rumores y publicaciones en redes sociales tuvo un impacto emocional en el menor. “Uno no tiene la mentalidad de mucha gente, uno no es persona de mal y esto se salió de control. Por eso estoy aquí dando la cara por mi hijo, porque me importa su estabilidad”, expresó. EL PROYECTO BUSCABA DESARROLLAR UN PERSONAJE DE TERROR De acuerdo con la explicación ofrecida por la familia, el objetivo del adolescente consistía en grabar una producción cinematográfica independiente inspirada en el género de terror. Su madre indicó que el joven esperaba llamar la atención de personas interesadas en fotografiarse con el personaje y continuar desarrollando contenidos para su canal. “Su sueño siempre ha sido estar en la pantalla grande, él siempre ha querido ser actor”, comentó. Asimismo, reconoció que reforzará la supervisión de las actividades de su hijo para evitar que una situación similar vuelva a repetirse y pidió a la ciudadanía no difundir información sin verificar. NO EXISTEN INVESTIGACIONES EN SU CONTRA Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado sobre la apertura de investigaciones contra el adolescente ni han confirmado la existencia de evidencia que lo relacione con conductas delictivas derivadas de su caracterización como el llamado “Terrifier” de Morelia. Tampoco se ha reportado oficialmente que las versiones difundidas en redes sociales sobre presuntas amenazas, portación de armas o acoso a vecinos hayan sido corroboradas por las autoridades.

AUTORIDADES REITERAN LLAMADO A REPORTAR HECHOS MEDIANTE CANALES OFICIALES Tras la amplia difusión que alcanzó el caso en redes sociales, la Policía de Morelia mantiene el exhorto a la población para actuar con prudencia, evitar confrontaciones y reportar cualquier situación de riesgo a través de los mecanismos oficiales de atención. El caso del denominado “Terrifier” generó una ola de especulaciones entre habitantes de la capital michoacana durante varios días; sin embargo, hasta ahora las autoridades no han informado sobre la existencia de delitos relacionados con la actuación del adolescente ni han anunciado acciones legales en su contra.