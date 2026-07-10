Enrique Inzunza reaparece en redes, entre acusaciones de EU y caso ‘El Mayo’

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    Enrique Inzunza reaparece en redes, entre acusaciones de EU y caso ‘El Mayo’
    El senador de Sinaloa por Morena, Enrique Inzunza Cázares, reapareció después de que la SRE compartiera comunicaciones con Estados Unidos acerca de las acusaciones contra él y otros nueve funcionarios. X

Compartió una fotografía dentro de una cabaña, sonriente y sosteniendo un libro de Ignacio Manuel Altamirano

El senador de Sinaloa por Morena, Enrique Inzunza Cázares, reapareció en redes sociales después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartiera comunicaciones con Estados Unidos acerca de las acusaciones contra él y otros nueve funcionarios debido a posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Además, su reaparición se da en medio de la tensión por la reavivación de la captura del narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en EU con cooperación del FBI.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revierte-sre-a-medias-reserva-sobre-rocha-e-inzunza-EB22012633

En su cuenta de X, compartió una fotografía dentro de una cabaña, sonriente, sosteniendo un libro de Ignacio Manuel Altamirano y con un escudo nacional encima de un librero. Afirmó que cada página de la historia de México es una lección de civismo y con un mensaje para recordar el 165 aniversario del “Discurso contra la amnistía”, pronunciado del autor ante la Cámara de Diputados.

“Un día como hoy, hace 165 años, Ignacio Manuel Altamirano pronunciaba ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su discurso ‘Contra la amnistía’, una de las más altas piezas de la oratoria nacional;

”De origen indígena y humildísimo, como Juárez, de quien frecuentemente discrepó, cuál es el sino de los hombres de ideales férreos que no transigen”, escribió el legislador morenista.

En la publicación se puede apreciar que se encuentra en su domicilio en Badiraguato, Sinaloa, ya que anteriormente había compartido otras fotografías desde el mismo sitio y afirmaba que se encontraba “en su tierra”.

Citó a Altamirano y a Juárez y dijo que en los dos próceres indígenas de la Reforma, podemos ver cristalizada una de las promesas más valiosas del republicanismo:

“Que desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Entonces y ahora”, finalizó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reserva-sre-por-5-anos-comunicaciones-sobre-rocha-e-inzunza-AC21983030

REAPARECE ROCHA MOYA

La publicación del legislador ocurre un día después de que Rubén Rocha Moya reapareciera en redes sociales, tras 69 días de haber pedido licencia. Inzunza Cázares fue secretario general de Gobierno en Sinaloa.

El gobernador con licencia de Sinaloa aseguró que desde que se separó de su cargo permanece en su casa en Culiacán y no está resguardado por elementos de ninguna corporación federal.

En su cuenta de X, el morenista publicó un mensaje a 69 días de solicitar licencia para separarse de su cargo como mandatario en Sinaloa, luego de que la justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Para responder a distintas versiones sobre su paradero, Rocha Moya aseguró que, desde el 1 de mayo, permanece en su domicilio en el municipio de Culiacán y que no está protegido por elementos federales.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, asegura Rocha en su publicación.

Por otro lado, aseguró que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) “a responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal” en medio del caso que se sigue en su contra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reaparece-ruben-rocha-moya-estoy-en-mi-casa-y-no-me-protegen-elementos-federales-LD22035970

Finalmente, acusó que en las últimas semanas ha sido objeto de una campaña de calumnias sin sustento.

“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, concluyó Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

(Con información de Alejandro Montenegro | VANGUARDIA)

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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