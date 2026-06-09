$!¡Celebrando 30 años! Presenta su cartelera el Festival Internacional de Guitarra de México

Durante 30 años el Festival Internacional de Guitarra de México (FIGM) ha traído a Coahuila a los mejores guitarristas de su tiempo. Desde Kazuhito Yamashita y Sabrina Vlaskalic hasta Yamandú Costa y Costas Cotsiolis, entre muchos otros. Ahora, este 2026, consolidado y en pie, regresa a Saltillo con una programación de primer nivel. Este martes, en rueda de prensa, se dieron a conocer a los invitados de honor que harán resonar al Teatro de la Ciudad Fernando Soler y el auditorio del Museo de las Aves de México (MUSAVE) del 4 al 11 de julio, en conciertos totalmente gratuitos.

En su intervención, la Secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, celebró la vocación del FIGM a lo largo de tres décadas y la calidad del programa que traerán para esta edición. “La gratuidad de estas actividades reafirma el principio del acceso al arte y a la cultura como derecho que debe estar al alcance de todas y todos, si importar su edad, condición social o lugar donde viven”, destacó por su parte Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, a cuya Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 se suma el FIGM dentro de su cartelera. Por su parte, el director del festival, Martín Madrigal —reconocido por la asociación Guitarras de Luthier y la Fundación Joaquín Rodrigo en España por su labor como gestor al frente del FIGM—, quien además cumple 45 años como gestor cultural, dio a conocer las actividades que integrarán esta edición.

La fiesta iniciará el sábado 4 de julio con la gala Historias Flamencas, a cargo de Antonio Rey —ganador del Grammy— y Mara Rey, en el Teatro de la Ciudad. En el mismo lugar, al día siguiente, se presentará el concierto “Semillas del norte” con la Orquesta de Guitarras de Coahuila. El lunes 6 comenzará la actividad en el MUSAVE con la participación de la mezzosoprano Encarnación Vázquez, una de las más destacadas del país, y el guitarrista Daniel Olmos, y el martes 7 tocará el turno del coreano Deion Cho con “Resonancias de oriente”. Los conciertos en este auditorio continuarán el miércoles 8 con “Ecos del mediterráneo” a cargo del italiano Diego Campagna y concluirán el jueves 9 de la mano de la guitarrista rusa Vera Danilina con “Alma Eslava”. El viernes 10 volverán al Fernando Soler para el concierto “Ecos de México” a cargo de la Orquesta Filarmónica del Desierto junto a los solistas Pablo Garibay y Arody García, quienes interpretarán el Concierto para Guitarra y Orquesta de Eduardo Angulo, para concluir el sábado 11 con la gala “Pulso del sur” a cargo los Hermanos Guedes de Brasil, destacada familia de guitarristas. Todos los conciertos serán a las 20:30 horas.