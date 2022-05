$!‘Cerámica en el Desierto 2.0’: Reúne la arcilla a artistas y artesanos coahuilenses

Respecto a la exposición remarcó que se trata de una forma de reunir y dar a conocer a los artistas que trabajan este material en su obra. Coahuilenses de origen, aunque no todos radican aquí, representan la existencia de una “cerámica de autor” en la entidad, tras años de estar en búsqueda de una cerámica tradicional, originaria del estado.

“Hace como un mes tuvimos una charla. Participó Ana Gómez, que también forma parte de la muestra, y Lorenzo de Torreón”, explicó, “nosotros anduvimos por mucho tiempo en la búsqueda de una cerámica con identidad coahuilense, y nos dimos cuenta que la cerámica que tenemos no es tradicional, sino de autor. La mayoría de los que están haciendo cerámica son artistas”.

“Entonces sí hay mucho, sí hay un gran movimiento de cerámica contemporánea y de arte, pero no tenemos la tradicional. Entonces no tenemos porqué a aferrarnos a algo que tiene que nacer solo. No como imponer, se tiene que dar si la vamos a tener. Y lo que se está haciendo ahorita es una cerámica de autor. Armando Meza, Rosalina Cervantes, están produciendo pero son artistas”, agregó, “estamos aislados. Yo lo comparo con la flora del desierto, que te puedes encontrar una plantita y luego más adelante otra, y así, pero estamos vivos. A diferencia del sur que son familias y comunidades completas produciendo”.