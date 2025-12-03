Caen 74 mil litros de ‘huachicol’: Sedena asegura gasolina robada en dos estados

CDMX.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con autoridades federales, recuperaron un total de 74 283 litros de gasolina en operativos realizados en los estados de Coahuila y Jalisco.

El decomiso se concretó tras un cateo en una gasolinera ubicada en el municipio de Jiménez, Coahuila, donde se aseguraron 39 783 litros de gasolina, dos bombas despachadoras y dinero en efectivo.

En otro operativo, llevado a cabo en el municipio de Degollado, Jalisco, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron cuatro tomas clandestinas; ahí se recuperaron 34 mil 500 litros de combustible.

Además de los litros asegurados, las autoridades decomisaron un centro de acopio, 13 contenedores y 2 mil 750 metros de manguera de alta presión, todos puestos a disposición del Ministerio Público correspondientes.

El Gabinete de Seguridad señaló que en la misma jornada se realizaron cateos, aseguramientos de armas de fuego y drogas en al menos 12 entidades del país.

Este nuevo decomiso se suma a las decenas de operaciones recientes en las que las fuerzas federales han incautado hidrocarburo, desmantelado tomas clandestinas y destruido centros de almacenamiento ilegal, en un esfuerzo continuo por frenar el robo de combustible. Con información de Excélsior