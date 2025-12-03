Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR: Esta es su trayectoria

Ernestina Godoy Ramos fue elegida este 3 de diciembre por el Pleno del Senado como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Con 97 votos a favor, 11 abstenciones y 19 votos contra la terna seleccionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, finalmente se concluyó quién es la persona que ahora fungirá como Fiscal de México hasta el año 2034.

ERNESTINA GODOY RAMOS

Godoy Ramos es una abogada y funcionaria pública mexicana con una extensa trayectoria en la administración pública, la procuración de justicia y el poder legislativo, principalmente en la Ciudad de México y, recientemente, a nivel federal.

Nacida el 17 de enero de 1954 en la capital de México, es egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su afiliación política se ha centrado en la izquierda, siendo miembro fundadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).