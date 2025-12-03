Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR: Esta es su trayectoria
La nueva titular de la Fiscalía General de la República ha ocupado cargos en la administración pública dentro de la procuración de la justicia y el ámbito legislativo
Ernestina Godoy Ramos fue elegida este 3 de diciembre por el Pleno del Senado como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero.
Con 97 votos a favor, 11 abstenciones y 19 votos contra la terna seleccionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, finalmente se concluyó quién es la persona que ahora fungirá como Fiscal de México hasta el año 2034.
ERNESTINA GODOY RAMOS
Godoy Ramos es una abogada y funcionaria pública mexicana con una extensa trayectoria en la administración pública, la procuración de justicia y el poder legislativo, principalmente en la Ciudad de México y, recientemente, a nivel federal.
Nacida el 17 de enero de 1954 en la capital de México, es egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su afiliación política se ha centrado en la izquierda, siendo miembro fundadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
A lo largo de su carrera, se ha caracterizado por ocupar puestos de alta responsabilidad. En 1985, instaló un despacho para brindar atención legal a las víctimas del sismo en la Ciudad de México. También fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN y el Gobierno Federal.
CARGOS QUE HA OCUPADO ERNESTINA GODOY EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1. Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX): Del 5 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2020.
2. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX): Del 10 de enero de 2020 al 9 de enero de 2024. Fue la primera titular de esta dependencia autónoma, destacando su gestión por el inicio de carpetas de investigación por posibles delitos electorales y la obtención de sentencias condenatorias.
3. Diputada Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Del 16 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015.
4. Diputada Federal: Del 1 de septiembre de 2015 al 4 de diciembre de 2018.
5. Diputada Local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México: En 2018, fungiendo como Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
6. Senadora del Congreso de la Unión por la Ciudad de México:Del 1 al 30 de septiembre de 2024, un periodo breve tras ser electa.
7. Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal: Del 1 de octubre de 2024 al 27 de noviembre de 2025, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.