Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR: Esta es su trayectoria

México
/ 3 diciembre 2025
    Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR: Esta es su trayectoria
    Ernestina Godoy Ramos fue elegida este 3 de diciembre por el Pleno del Senado como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero. FOTO: MARIO JASSO | CUARTOSCURO

La nueva titular de la Fiscalía General de la República ha ocupado cargos en la administración pública dentro de la procuración de la justicia y el ámbito legislativo

Ernestina Godoy Ramos fue elegida este 3 de diciembre por el Pleno del Senado como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Con 97 votos a favor, 11 abstenciones y 19 votos contra la terna seleccionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, finalmente se concluyó quién es la persona que ahora fungirá como Fiscal de México hasta el año 2034.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy es elegida como titular de la FGR por el Senado

ERNESTINA GODOY RAMOS

Godoy Ramos es una abogada y funcionaria pública mexicana con una extensa trayectoria en la administración pública, la procuración de justicia y el poder legislativo, principalmente en la Ciudad de México y, recientemente, a nivel federal.

Nacida el 17 de enero de 1954 en la capital de México, es egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su afiliación política se ha centrado en la izquierda, siendo miembro fundadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

A lo largo de su carrera, se ha caracterizado por ocupar puestos de alta responsabilidad. En 1985, instaló un despacho para brindar atención legal a las víctimas del sismo en la Ciudad de México. También fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN y el Gobierno Federal.

TE PUEDE INTERESAR: Godoy promete que no habrá impunidad ni persecución política durante su gestión de la FGR

CARGOS QUE HA OCUPADO ERNESTINA GODOY EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX): Del 5 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2020.

2. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX): Del 10 de enero de 2020 al 9 de enero de 2024. Fue la primera titular de esta dependencia autónoma, destacando su gestión por el inicio de carpetas de investigación por posibles delitos electorales y la obtención de sentencias condenatorias.

3. Diputada Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Del 16 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015.

4. Diputada Federal: Del 1 de septiembre de 2015 al 4 de diciembre de 2018.

5. Diputada Local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México: En 2018, fungiendo como Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

6. Senadora del Congreso de la Unión por la Ciudad de México:Del 1 al 30 de septiembre de 2024, un periodo breve tras ser electa.

7. Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal: Del 1 de octubre de 2024 al 27 de noviembre de 2025, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

Temas


Funcionarios públicos

Localizaciones


México

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal