Ernestina Godoy es elegida como titular de la FGR por el Senado
La exfiscal de la Ciudad de México (CDMX) y ex consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos fue elegida por el Senado de la República para ser la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) con 97 votos a favor, por lo que ocupara el cargo durante 9 años, hasta 2034.
Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero (quien aceptó ser embajador de “un país amigo”) y ante la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que incluye a tres candidatas, Gody Ramos fue electa con mayoría calificada sobre Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.
Cabe destacar que las candidatas respondieron a los cuestionamientos de legisladores durante la sesión del miércoles; sin embargo, en la etapa final para elegir a la nueva titular de la FGR, la designada debería obtener el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.
Para la votación se entregaron un total de 127 sobres cerrados, igual al número de senadores; mientras que 97 fueron los votos a favor de Godoy, 11 fueron votos nulos y 19 contra la terna enviada por la titular del Ejecutivo Federal.
Desde el pasado viernes 28 de noviembre, Godoy asumió el puesto de “encargada de despacho” de la FGR, un día después de la salida de Gertz Manero.
La nueva titular de la FGR rindió protesta ante el pleno de la Cámara Alta, entre aplausos de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).