Ernestina Godoy es elegida como titular de la FGR por el Senado

La exfiscal de la Ciudad de México (CDMX) y ex consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos fue elegida por el Senado de la República para ser la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) con 97 votos a favor, por lo que ocupara el cargo durante 9 años, hasta 2034.

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero (quien aceptó ser embajador de “un país amigo”) y ante la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que incluye a tres candidatas, Gody Ramos fue electa con mayoría calificada sobre Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

Cabe destacar que las candidatas respondieron a los cuestionamientos de legisladores durante la sesión del miércoles; sin embargo, en la etapa final para elegir a la nueva titular de la FGR, la designada debería obtener el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.