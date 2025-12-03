Ernestina Godoy es elegida como titular de la FGR por el Senado

México
/ 3 diciembre 2025
    Ernestina Godoy es elegida como titular de la FGR por el Senado
    Ernestina Godoy Ramos fue elegida por el Senado de la República para ser la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) con 97 votos a favor. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

Desde el pasado viernes 28 de noviembre, Godoy Ramos asumió el puesto de “encargada de despacho” de la FGR

La exfiscal de la Ciudad de México (CDMX) y ex consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos fue elegida por el Senado de la República para ser la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) con 97 votos a favor, por lo que ocupara el cargo durante 9 años, hasta 2034.

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero (quien aceptó ser embajador de “un país amigo”) y ante la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que incluye a tres candidatas, Gody Ramos fue electa con mayoría calificada sobre Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

TE PUEDE INTERESAR: Renueva piezas la FGR: Godoy respalda a nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal

Cabe destacar que las candidatas respondieron a los cuestionamientos de legisladores durante la sesión del miércoles; sin embargo, en la etapa final para elegir a la nueva titular de la FGR, la designada debería obtener el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.

Para la votación se entregaron un total de 127 sobres cerrados, igual al número de senadores; mientras que 97 fueron los votos a favor de Godoy, 11 fueron votos nulos y 19 contra la terna enviada por la titular del Ejecutivo Federal.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy renuncia como consejera y asume despacho de la FGR tras salida de Gertz Manero

Desde el pasado viernes 28 de noviembre, Godoy asumió el puesto de “encargada de despacho” de la FGR, un día después de la salida de Gertz Manero.

La nueva titular de la FGR rindió protesta ante el pleno de la Cámara Alta, entre aplausos de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Temas


4T
Gobierno

Localizaciones


México

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR
Senado De la República

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal