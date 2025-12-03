$!México alcanzaría la paridad en los consejos de administración hasta 2043

México podría tardar casi dos décadas en alcanzar la paridad en los consejos de administración de empresas listadas en el país, de acuerdo con el análisis más reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en colaboración con Kiik Consultores. El reporte revela que, si se mantiene la tendencia actual, la paridad de género en las cúpulas corporativas se alcanzaría hasta el año 2043. El estudio de 2025 evaluó la representación de mujeres en los consejos y puestos directivos de aproximadamente 200 empresas que cotizan en las bolsas de valores del país. Además, por primera vez integró una encuesta aplicada a más de 250 compañías de Jalisco para medir las brechas de género a nivel estatal. TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila, INE dictará lineamientos de paridad de género para elecciones de 2029: IEC

BRECHA DE GÉNERO EN LOS CONSEJOS: PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN 2025 FUE DEL 14% En 2025, las mujeres ocupan en promedio 14% de las sillas en los consejos de administración, un punto porcentual más que en los dos años previos, cuando el indicador se mantuvo en 13%. El IMCO reportó que:“México mantiene la menor participación de mujeres en consejos de administración de América Latina, según la OCDE.” Este dato contrasta con la tendencia global, donde la presencia de consejeras aumentó de 21% a 32.5% entre 2016 y 2024. Otros hallazgos relevantes incluyen:

- 19% de los consejos están integrados exclusivamente por hombres. - 5.5% de las consejeras son independientes, mientras que 28% de los consejeros independientes son hombres. - Por cada consejera independiente, hay cinco consejeros hombres en esa categoría. - 4% de las mujeres presiden un consejo, una proporción que retrocedió por segundo año consecutivo.

EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN CONSEJERÍAS HA SIDO GRADUAL Representación de consejeras respecto al total de miembros del consejo

- 2021: 10% (3.8% independientes) - 2022: 12% (3.5% independientes) - 2023: 13% (3.8% independientes) - 2024: 13% (4.6% independientes) - 2025: 14% (5.5% independientes)

PARIDAD EN MÉXICO MUESTRA AVANCES EN FINANZAS Y ÁREAS JURÍDICAS; SE ESTANCA EN LA DIRECCIÓN GENERAL El IMCO documenta que las mujeres representan 3% de las direcciones generales, 15% de las direcciones financieras y 26% de las direcciones jurídicas. A pesar de los incrementos en finanzas y áreas jurídicas desde 2021, la presencia femenina en la dirección general se mantiene prácticamente sin cambios. El 64% de las empresas analizadas no cuenta con mujeres en ninguna de estas tres direcciones, aunque representa una mejora frente al 73% registrado en 2024. Solo dos de las 187 empresas evaluadas tienen mujeres al frente de las tres direcciones. Representación de mujeres por tipo de dirección

- 2021: Dirección General 21%, Dirección de Finanzas 8%, Dirección Jurídica 3% - 2022: Dirección General 21%, Dirección de Finanzas 10%, Dirección Jurídica 4% - 2023: Dirección General 25%, Dirección de Finanzas 11%, Dirección Jurídica 4% - 2024: Dirección General 23%, Dirección de Finanzas 11%, Dirección Jurídica 3% - 2025: Dirección General 26%, Dirección de Finanzas 15%, Dirección Jurídica 3%

PANORAMA EN JALISCO: AVANCES DESIGUALES EN EMPRESAS GRANDES Y MIPYMES El informe estatal analizó más de 365 mil unidades económicas de Jalisco. De acuerdo con el Censo Económico 2024, el 99.8% son MiPymes y el 0.2% empresas grandes. Cuatro de cada cinco compañías declararon tener un compromiso con la igualdad de género, aunque el estudio también examinó si este compromiso se refleja en la práctica.

Resultados de MiPymes: - El 47% de las personas propietarias son mujeres. - En una de cada cinco MiPymes, las mujeres ocupan más de la mitad de los puestos directivos. - El 85% de las empresas de este tamaño conoce el concepto de brecha salarial; sin embargo, solo la mitad sabe cómo medirla. Resultados de empresas grandes: - Las mujeres suelen ocupar direcciones de mercadotecnia y recursos humanos. - Los hombres predominan en operaciones y tecnología. - Por cada cuatro ascensos otorgados a mujeres, hay cinco otorgados a hombres. - El 44% de las empresas cuenta con programas formales de inclusión con mecanismos de seguimiento. - Solo 24% mide y transparenta públicamente sus avances en igualdad de género.

IMPACTO ECONÓMICO POTENCIAL: INCREMENTO DEL PIB POR MAYOR PARTICIPACIÓN DE MUJERES El IMCO estima que, si México incrementara la participación económica de las mujeres de 46% al promedio de la OCDE (67%), sería necesario integrar a 18.6 millones de mujeres al mercado laboral. Este aumento podría elevar el PIB nacional en 6.9 billones de pesos hacia 2035. En el caso de Jalisco, sumar más mujeres a la economía podría generar un incremento de 112.6 mil millones de pesos en la próxima década, equivalente a un crecimiento del 5.2% del PIB estatal. IMCO Y KIIK EMITEN RECOMENDACIONES PARA IMPULSAR EL LIDERAZGO DE MUJERES EN MÉXICO El IMCO y Kiik Consultores plantean propuestas diferenciadas para empresas grandes y MiPymes:

Para empresas grandes: - Establecer metas anuales para incrementar progresivamente la presencia de mujeres en consejos hasta 40%. - Fortalecer la transparencia salarial mediante reportes revisados por autoridades. - Crear una plataforma federal que concentre y publique los avances en igualdad de género de forma homologada. Para MiPymes: - Impulsar la digitalización de registros administrativos para medir brechas de género. - Mejorar la gobernanza corporativa mediante manuales internos, estructuras claras de decisión y funciones estratégicas definidas.