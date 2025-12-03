Trump amaga con dejar expirar T-MEC para buscar nuevo acuerdo con México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, declaró Trump durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario agregó, en referencia al anterior Gobierno de Joe Biden, que “México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando”.

