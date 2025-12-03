Trump amaga con dejar expirar T-MEC para buscar nuevo acuerdo con México y Canadá

Internacional
/ 3 diciembre 2025
    Trump amaga con dejar expirar T-MEC para buscar nuevo acuerdo con México y Canadá
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos México y Canadá. FOTO: EVAN VUCCI | AP

El mandatario agregó, en referencia al Gobierno de Joe Biden, que “México y Canadá se han aprovechado de la situación”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, declaró Trump durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario agregó, en referencia al anterior Gobierno de Joe Biden, que “México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump indulta al congresista demócrata Henry Cuéllar, acusado de recibir sobornos

DE TLCAN A T-MEC, Y PRÓXIMO NUEVO ACUERDO COMERCIAL

El T-MEC se negoció durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden por otros 16 años, hasta 2042, o si lo revisan de forma anual hasta 2036, cuando finalizaría el T-MEC.

Durante su intervención, Trump defendió los aranceles que ha impuesto a sus vecinos norteamericanos, asegurando que estos están ayudando a mejorar los ingresos del país y a reducir la deuda nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Trump lanza redada migratoria en Nueva Orleans y amenaza con detenciones durante el Mundial

AUTOMÓVILES Y AUTOPARTES EN ESTADOS UNIDOS

El presidente hizo especial referencia a los aranceles a automóviles y autopartes que, según dijo, han provocado que empresas trasladen su producción a Estados Unidos.

“No estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles, estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares. Se van de México y de Canadá”, agregó el presidente estadounidense.

El tratado entre los tres países contiene disposiciones modernas sobre comercio digital, propiedad intelectual, reglas laborales y medioambientales, así como estrictas normas de origen para la industria automotriz, buscando fortalecer la producción regional y mantener aranceles reducidos entre todas las partes.

Temas


Acuerdos
Relaciones Exteriores
T-MEC

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal