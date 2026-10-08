Cine, teatro, música, danza y altares: Anuncian la cartelera del Festival Ánimas del Desierto

El Festival Ánimas del Desierto regresa para conmemorar el Día de Muertos en Saltillo con más 75 actividades en 40 espacios, una oferta que abarcará desde la música, la danza, el teatro, la literatura, el cine y las artes visuales, hasta el arte urbano y otras expresiones comunitarias. Por supuesto, van incluidas en estas opciones los dos altares monumentales de la ciudad, el Altar de Santa Anita, que se inaugurará el viernes 30 de octubre —junto con un pabellón de Cocineras Tradicionales— y el Magno Altar del Parque las Maravillas, que abrirá al público el sábado 31. “Hemos procurado crear tantas maneras de que permanezcan quienes ya no están, los convertimos en historias, en altares, en recuerdos, y muchas veces también en arte. Eso es lo que queremos que suceda este año en Ánimas del Desierto”, dijo la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Mabel Garza Blackaller.

Entre las actividades tradicionales que regresan se encuentran la exposición de Calaveras Saraperas, que decorarán lugares como Paseo Villalta y Parque Centro, así como el Festival Paso de la Mariposa Monarca, que celebra la vida de este espécimen por medio del trabajo del colectivo RUMA: Arte y Comunidad, el cual ahora se expandirá al antiguo edifico del ICOCULT, en Juárez e Hidalgo, frente a la Plaza de Armas. Otro querido del público que vuelve es el Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios, que llevará a sitios como la Arena Pavillon, la UAAAN, Casa Purcell y el Parque Ecológico El Chapulín las películas “El espinazo del Diablo”, “Santo contra las mujeres vampiro”, “Drácula de Bram Stoker”, “La masacre de Texas” y “Killer clowns from outer space”. Habrá talles de arte de distintas técnicas, así como ofrendas y altares especiales, incluido uno a Manuel Acuña en la Plaza de las Ciudades Hermanas y otro a la cantante Dolly Parton en el Centro de Estudios Musicales.

También se llevará a cabo la exposición colectiva “Concluir al centauro: Rubén Herrera a través de los nuestros”, que se inaugura el jueves 22 a las 12:00 horas en el Museo Rubén Herrera, así como “Posada, episodios de fiesta y muerte” el mismo día a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. También habrá espectáculos escénicos como “Hablando de muertos” con Federico Vargas, Martha Matamoros y Siddartha Galván, el jueves 22 a las 20:00 horas en Paseo Capital, y “Frida Kahlo: Viva la vida” de Humberto Robles el sábado 24 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. En la música destaca la interpretación del Stabat Mater de Vivaldi y la Misa no. 11 de Haydn a cargo de solistas y coro de la Compañía de Ópera de Saltillo junto a la Orquesta Metropolitana de Saltillo, el viernes 23 a las 20:00 horas en la Catedral. También se presentará “Bonus track: Desarma y arma, la vida no es solo lo que sueñas”, un performance con improvisación y música a cargo de la cantante Fernanda Martínez y la artista Carolina Ramos, ambas de Argentina, así como el guitarrista saltillense Hector Zárate. Esto el 31 de octubre a las 21:00 horas en el Sótano de Casa Purcell.

De igual manera se presentará el cantante saltillense Abel Rasa, quien ya compartió escenario con Ricardo Montaner. Este concierto se llevará a cabo el lunes 2 de noviembre a las 20:30 horas en la Plaza San Francisco junto al Mariachi Saltillo 2000. También se presentará la obra “Torno y retorno, ocre quemado” de Alberto Villarreal junto a Escenaguetza, Arte y Escena Contemporánea Oaxaqueña, el mismo viernes 21 a las 21:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Asimismo, los historiadores Carlos Recio y Alan Caballero, en conversación con la escritora y periodista Laura Luz Morales, conversarán sobre sus investigaciones en torno a la brujería del Saltillo antiguo en la charla “Vecinos invisibles... y a veces no tanto. Brujas, aparecidos y hechiceros en Saltillo”, el lunes 26 de octubre a las 19:00 horas en el Sótano del Centro Cultural Casa Purcell. De igual manera habrá un recorridos históricos nocturnos por el Centro Cultural Teatro García Carrillo, el Museo Rubén Herrera y el Centro Cultural Casa Purcell, para los cuales se entregarán cortesías en su momento. Aunado a esto habrá noches de leyendas, cuentos de terror dramatizados, feria artesanal y mucho más. La cartelera completa se puede consultar en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.