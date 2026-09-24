Coahuila le rinde homenaje a Arturo Márquez, destacado compositor mexicano, junto a la Filarmónica del Desierto

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    Coahuila le rinde homenaje a Arturo Márquez, destacado compositor mexicano, junto a la Filarmónica del Desierto
    Arturo Márquez, quien está por cumplir 75 años, aceptó con emoción este reconocimiento del Gobierno del Estado. FOTOS: OMAR SAUCEDO.

Este miércoles el Gobierno del Estado de Coahuila otorgó un reconocimiento al autor del ‘Danzón no. 2’ y se llevó a cabo un concierto donde se interpretó una de sus obras más recientes: ‘Fandango’

Entre ritmos inspirados en el folclor mexicano se vivió una noche de fiesta en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Este miércoles los tres órdenes del Gobierno del Estado de Coahuila rindieron homenaje al compositor Arturo Márquez Navarro, cuya obra musical ha superado las fronteras de nuestro país.

La celebración se enmarcó en un concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), bajo la batuta de Natanael Espinoza, con un programa integrado por obras del homenajeado, desde su inmortal Danzón no. 2 hasta algo de su más reciente trabajo.

La velada inició con “La leyenda de Miliano”, un tema que Márquez compuso en el 2010 en honor del caudillo Emiliano Zapata en el marco del bicentenario de la Revolución Mexicana. El compositor no es ajeno a crear música para ocasiones, pues fue su obra “Torreón Cien Años” de 2007 la que cimentó su relación con Coahuila en el centenario de la ciudad lagunera.

Al finalizar esta obra subieron al escenario Oscar Pimentel, Secretario de Gobierno de Coahuila, Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia y Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, quienes entregaron un par de placas al maestro Márquez para marcar la ocasión. Acompañados estuvieron por la Secretaria de Cultura, Leticia Rodarte, y la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Mabel Garza Blackaller.

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Tras la ceremonia continuó el concierto con la pieza principal de la noche: el Concierto para Violín y Orquesta “Fandango”, que Márquez estrenó en 2021 en el Hollywood Bowl con la Orquesta Filarmónica de los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel y la participación solista de Anne Akiko Meyers.

En esta ocasión fue la violinista venezolana Angélica Olivo quien asumió el reto de interpretar esta obra, rendición que obtuvo una ovación de pie por parte del público y una aún más extensa celebración al autor presente.

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“Este concierto es un reto fuera de serie para el violín. Es único, diría que el maestro tiene conocimiento total del instrumento y aprovechó todos los recursos técnicos, musicales y humanos. Porque nos lleva desde la tristeza y la melancolía hasta la fiesta, el huapango, el baile. Es un homenaje al violín huasteco, que es sumamente difícil, como si fuera una improvisación escrita, y claro que saca al violinista de la zona de confort, de tocar algo rígido. Creo que este concierto es un antes y un después en la música, porque sin duda va a abrir los ojos al mundo y todos los violinistas estoy segura que lo van a querer tocar”, compartió Olivo para VANGUARDIA sobre su experiencia al enfrentarse a la obra.

Tras un breve intermedio la OFDC regresó para deleitar al público con el Danzón no. 8 y el Danzón no. 2, sin duda la obra más popular de Márquez. La dimensión de esta pieza fue un tema que pudimos conversar con el compositor al terminar el concierto, y esto comentó sobre cómo convive con tal éxito:

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“Me olvida de ella”, dijo sonriente, “porque hay tantas cosas que tengo pendientes todavía. El Danzón 2 fue un momento muy intenso, muy emotivo, muy fuerte históricamente en México: el 94. Si uno se queda con el recuerdo de alguna obra no camina. De todas maneras ahí está, en otras obras aparece, se va continuando, ya va implícita en la creación. Pero en general me tengo que olvidar”.

Al ser uno de los compositores mexicanos vivos más interpretados dentro y fuera del país, se tocó el tema de si las orquestas del país integran lo suficiente las obras de compositores nacionales actuales en sus repertorios.

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“Es fundamental que las orquestas, los intérpretes, estén pendientes de las nuevas obras de los compositores mexicanos, porque es la única manera en que pueden escuchar sus obras y progresar y hacer que hacer nuestra escuela mexicana de composición. México tiene muchísimos compositores y te puedo decir que afortunadamente hay muchísimos jóvenes haciendo en cualquier estilo, de lo popular a lo académico, hay muchísima música”, señaló.

Sobre la rendición que hizo la OFDC de su trabajo aseguró que “me encantó. Estuvimos trabajando muchos detalles y me sentí muy honrado de estar aquí con ellos”.

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Además de esta gala, su presencia en Saltillo se extendió el día previo en una charla con miembros de la comunidad artística local en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, donde habló sobre cómo, al momento de crear, el corazón va antes que la técnica, y destacó que aunque ha estado acompañado por la tecnología casi toda su carrera, rechaza el uso de la inteligencia artificial en la música, aseverando que no la entiende por completo pero que “entre más la entiendo, más la rechazo”.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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