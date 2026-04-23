Colectivo Abarrotería Poética está listo para destacar con sus versos en la FIL Coahuila 2026

La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 comienza con una oleada de creación, arte y... poesía. La participación del colectivo Abarrotería Poética destacará en medio de los eventos iniciales programados para esta gran jornada, que arranca el 24 de abril y cuminará hasta el 3 de mayo. Las voces que conforman al colectivo son Erika Pau, elyoul, Elvia Garza, Berenise Hernández, Erick Rivera, Anadela Ramírez y Eduardo Ribé; y juntos, prometen una experiencia única con sus versos. “Nuestro propósito es llevar la poesía a la gente, no necesariamente la gente que lee poesía o la gente culta y docta, sino a la gente, como se dice, de a pie”, y seguramente esto se verá reflejado en esta presentación, que se llevará a cabo en el Foro Bienvenida.

CONOCE A LAS VOCES DE ABARROTERÍA POÉTICA El colectivo, “si bien surgió como un proyecto de poesía en voz alta, performática [...] está totalmente pensada para ser presentada. Y creemos que eso es parte fundamental de este contagio que queremos hacer, para que la gente se acerque”, destacó a VANGUARDIA elyoul. Por su parte, Erika Pau mencionó que el trabajo colectivo ha tenido un gran alcance con sus diferencias que los hacen únicos, mientras que Elvia Garza aseguró que la Abarrotería Poética representa la variedad de temas, personalidades, voces... tal y como una ‘tiendita’. Dentro de su dinámica, la agrupación se basa en tres pilares: el tallereo, donde las y los integrantes se reúnen a trabajar sus creaciones; la práctica callejera y en foros, que es fundamental, pues son espacios en los que comparten su pasión por la lírica; y el ‘social media’, donde se dedican a grabar videos en los que recitan sus versos y subirlos a plataformas como YouTube y otras redes sociales.

Cada una de las voces que compone al colectivo se caracteriza por sus habilidades particulares, desde el ritmo como el que tiene elyoul, la musicalidad que expone Erick Rivera, el ímpetu juvenil de Anadela Ramírez y Erika Pau, entre otras tantas. PRESENTACIONES Y PRÓXIMOS PROYECTOS Abarrotería Poética ha tenido numerosas participaciones como en el Recinto Cultural Universitario, la Taberna el Cerdo de Babel, la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) Carlos Monsiváis. Como se mencionó anteriormente, tendrán presencia en la Feria Internacional del Libro. Y, en un futuro, se publicará el ‘volumen 2’ de una primera grabación que se encuentra disponible en su canal de YouTube.

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