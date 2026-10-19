$!Colectivo Hombres XX invita a lectura dramatizada sobre vivencias trans de Saltillo

En 2018 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la transexualidad como una enfermedad mental. Este fue un gran paso para la comunidad, pero la lucha no terminó ahí, pues el estigma y la violencia contra las personas continúa a nivel global. Por eso se celebra el Día de la Despatologización Trans, instaurado desde 2009 y que este jueves 22 de octubre se conmemorará en Saltillo con el evento “Historias que no necesitan diagnóstico: una lectura dramatizada por la despatologización trans”.

Se trata de una lectura dramatizada a cargo del colectivo Hombres XX. En ella se presentarán siete textos creados por integrantes de la agrupación a partir de sus vivencias personales y reflexiones sobre lo que es ser una persona tras. “La actividad es resultado de tres meses de trabajo colectivo, intercambio y escritura. A través de distintas voces, los textos invitan a cuestionar la mirada que históricamente ha tratado las identidades trans como enfermedades o condiciones que necesitan ser corregidas, y proponen un espacio de escucha, reconocimiento y respeto a la diversidad de experiencias”, explicaron por medio de un comunicado de prensa.

El público está invitado no solo a escuchar la lectura de estos textos, sino también a compartir los propios. Ya sea por medio de cuentos, poemas, canciones u otras expresiones literarias a partir de temas de las despatologización trans, las personas asistentes podrán sumarse a la actividad. “Con esta actividad, Hombres XX Colectivo busca generar espacios comunitarios donde las personas trans puedan compartir sus historias con dignidad y libertad, y donde todas las voces sean recibidas con respeto”, señalaron.

“Historias que no necesitan diagnóstico” se llevará a cabo este jueves 22 de octubre a las 20:00 horas en Casa Tiyahui. La entrada libre y el evento es apropiado para todas las edades. ¿Por qué es importante este día? El Día de la Despatologización se conmemora como un espacio para dar voz a las vivencias trans, con la intención de hacerle frente y acabar con los prejuicios y la discriminación, así como la percepción de que la transexualidad es una enfermedad y no una experiencia particular del género, que a su vez es “un sistema normativo siempre insatisfacible”, como explicó bióloga Siobhan Guerrero para la revista feminista Nómada en 2018.

Este proceso de despatologización social, además, ayuda a mejorar la salud mental de las personas trans, al reducir los estigmas que afectan su vida diaria e impiden el acceso a atención médica digna.