Colectivo RAR organizó la exposición JUNTRANS previo a primera marcha trans en Saltillo

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el colectivo Red Arcoiris en Resistencia (RAR) organizó una serie de actividades conmemorativas que fueron inauguradas el pasado 27 de marzo, con la exposición de fotografías e ilustraciones ‘JUNTRANS’ en Oniria Resto-Bar, como un “acto de visibilidad y resistencia”, destacó la activista Melva Eugenia Álvarez. Otras actividades que forman parte de la dinámica fueron la proyección de la película “Yo nena, yo princesa”, que muestra la historia de la primera niña transgénero reconocida legalmente. Además, se llevó a cabo una Gaymernight en Calaca Café el día 28 de marzo, organizada por el colectivo GaymerNight.

Para finalizar la conmemoración, está prevista la primera marcha trans en la capital coahuilense, el próximo 31 de marzo en punto de las 17:00 horas, que partirá desde la Plaza Tlaxcala para culminar en la explanada de la Biblioteca de la Alameda, donde se espera un ‘gran final’: la elaboración de un mural colectivo, micrófono abierto y un rave de la visibilidad.

VIDAS TRANS: FOTOGRAFÍAS QUE CONTARON HISTORIAS “Lo que se quiere es visibilizar lo que, por muchos años, ha pasado desapercibido. No digo que no ha existido porque, al contrario, siempre estuvo ahí, pero pasó desapercibido”, dijo a VANGUARDIA Melva Eugenia, una de las organizadoras de la exposición artística. A través de las imágenes, el colectivo RAR plantea un espacio de concientización para la sociedad, para entender las historias que muchas veces no se cuentan y de esta forma “entender un poco más qué es lo que está pasando con esta parte de la comunidad LGBT que está siendo rezagada”.

Al organizar la exposición, se revisaron fotografías que documentan las primeras marchas LGBT que generaron una gran impresión, pues se observaban hasta 20 personas en la manifestación. Hoy en día, Saltillo ha avanzado pese a que aún se registran casos de LGBTfobia y transfobia, en opinión de la activista, quien recordó el homicidio de le magistrade saltillense, Osiel Baena. “Entonces, creo que el poder, como parte de la comunidad LGBT, abrirnos a estas nuevas narrativas, a entender qué es lo que otros compañeros en la lucha y en las trincheras están viviendo, hace que esta comunidad funcione como una red de apoyo para todos, como un espacio seguro, que es a lo que se busca llegar”.

Entre las historias se percibió felicidad, tristeza, coraje, todo lo que el arte puede expresar y comunicar contra la represión que se sigue viviendo en algunos rincones. DE LO TRANS AL FEMINISMO Melva Eugenia sostiene una postura firme ante la exclusión de la comunidad dentro del movimiento local feminista. Una perspectiva que fue compartida por una de las expositoras que busca visibilizar el momento que se vive en la ciudad respecto al feminismo, “porque, pues, estamos desde hace algunos años atravesando como un quiebre en eso por diferentes posturas políticas, pero eso se está transformando en transfobia”.

Su objetivo, como participante de la exposición, fue visibilizar a través de su trabajo la violencia que se ejerce contra las mujeres trans y personas no binarias o quienes se identifican con cualquier otro género. En su opinión, la apertura de este tipo de espacios conforta a quienes no encajan dentro de los estándares o expectativas sociales, además de que son un abrazo para quienes luchan para encontrar su identidad.

Por su parte, Alexandra Revilla, fotógrafa con 8 años de experiencia y 6 en fotografía documental, destacó que eventos como este ayudan a entender la realidad de las personas transgénero: “En lugar de ver a las personas tratadas como ‘ay, es que se dedican a lo sexual’ o cosas así, dices ‘no, espérate, es que también son personas que van al trabajo, hacen lo que todos hacemos””.

En la exposición, que se mantendrá hasta el día 10 de abril, también se encuentra el trabajo de Marcos Andrade, Lidia Sosa, Norma Galván y Adrián González, entre otros artistas.

Publicidad