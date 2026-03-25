El calzado del norte ‘graba’ su huella en la exposición ‘Fábulas’ de Vinicio Fabila en Saltillo

El calzado del norte ‘graba’ su huella en la exposición ‘Fábulas’ de Vinicio Fabila en Saltillo

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La muestra de gráfica e instalación se inauguró este martes en el Museo de Artes Gráficas, realizada en colaboración con un maestro zapatero de Torreón para crear una serie de botas intervenidas

Artes
/ 25 marzo 2026
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La identidad norteña, el uso de objetos utilitarios como símbolos de algo mayor y la gráfica han estado presentes en la obra de Vinicio Fabila desde hace años y en “Fábulas” confluyen como nunca en un proyecto la cultura del norte se refleja en cada detalle.

Inaugurada el pasado martes en el Museo de Artes Gráficas, en el marco de su aniversario número 14, la serie está integrada por grabados, gráfica expandida e instalaciones que parten de la bota norteña como símbolo de esta región.

“El proyecto tiene su origen tiempo atrás. Yo trabajé en el Museo de Artes Gráficas, diez años, y antes de eso en el Chanate, desde esas épocas yo tenía mucha inquietud por hacer gráfica expandida; sacar de la bidimensión a la gráfica. Hice varias obras que tenían que ver con esta cuestión y fue como di con esta idea”, explicó el artista para VANGUARDIA.

La pieza central de la muestra es una de serie de ocho pares de botas creadas en colaboración con el maestro zapatero Enrique Ramos, del taller Botas Laguna, de Torreón, intervenidas por diseños de Fabila.

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“El calzado me parece también muy gráfico; parte de un patrón, se produce de manera seriada, múltiple [...] Aparte tengo un gusto por los oficios y así lo fui hilvanando, del oficio de la gráfica al de zapatero”, agregó.

Recalcó que en Saltillo no encontró zapateros que estuvieran dispuestos a colaborar, pero fue su natal Torreón donde sí halló apertura. Las piezas son parte de una carpeta mucho mayor que mantendrá activa la exposición, con una presentación para mayo donde darán a conocer todos los resultados de este proyecto.

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Acompañando a esta atrayente serie se encuentran grabados de linóleo —con la forma del patrón de las botas— estampados sobre piel, que representan a animales que usamos para nombrar “a personas que se encuentran involucradas en asuntos del crimen, como el coyote, la mula, el puerco”.

“Es un calzado de identidad y nosotros, a pesar de todo, sí estamos en cierta medida condicionados a tener muy presente el asunto de la migración en el norte del país, porque no es lo mismo cómo ve la migración in chiapaneco a cómo lo ve el norteño, porque ya es el último trayecto”, explicó.

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“La exposición incluye cuatro instalaciones, una es de estas pieles de borregos con un gráfico, y tiene que ver con esta cuestión de sanar, pues a veces se usa para sanar, además de que tiene un trasfondo cristiana del Cordero de Dios, una cosa del sacrificio”, añadió.

Respecto a su exploración con la gráfica expandida Fabila mencionó que para él es una oportunidad de ir más allá de la línea, mientras que en lo concerniente a la colaboración con el maestro Ramos, destacó que su taller es el último en su tipo en Torreón, de elaboración de botas hechas a mano.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/publican-biografia-sobre-uno-de-los-fundadores-del-teatro-en-saltillo-honorato-teissier-HH19695323

Fábulas” de Vinicio Fabila se suma a las exposiciones “Fluir con el paisaje. Emoción en movimiento” de Maye Elizondo y “Transitoriedad” de Eleazar Montejano para continuar la celebración de los 14 años del MAG.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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