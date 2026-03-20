¿Qué exposiciones de arte visitar en Saltillo en el cierre de marzo?

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Artes
/ 20 marzo 2026
    ¿Qué exposiciones de arte visitar en Saltillo en el cierre de marzo?

La capital coahuilense mantiene una variada oferta artística en el cierre de marzo, con exposiciones sobre mujeres, grabado, pintura y arte contemporáneo en museos, galerías y bares del Centro

Coahuila es el cuarto estado de México con mayor número de recintos culturales, según el Inegi, y el cierre de marzo ofrece una buena oportunidad para recorrer las exposiciones que permanecen en los distintos espacios de Saltillo.

Para quienes no saben por dónde empezar, una de las temáticas más relevantes del mes es el 8M. En ese sentido, el Museo de los Presidentes sobre la calle Hidalgo en Zona Centro, presenta “Mujeres expresando su talento”.

Sobre la misma calle, RUMA Arte y Comunidad exhibe “Corporalidad Femenina. La experiencia viva del cuerpo”, mientras que el Centro Cultural Casa Purcell alberga “Abrir la brecha”, muestra que reúne a mujeres artistas de distintas generaciones.

En la calle Allende, el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos presenta “Colores y Flores”, del colectivo Arte Libre. El Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en el marco de su 47 aniversario, ofrece “Origen”, de Isidoro Max.

Por su parte, el Museo Rubén Herrera, en el cruce de Juárez y Cepeda, exhibe “Gestar el nido”, de Mar Gasca Madrigal, mientras que el Museo de Artes Gráficas (MAG) presenta “Fluir con el paisaje. Emoción en movimiento”, de Maye Elizondo, y “Transitoriedad”, de Eleazar Montejano.

La oferta también se extiende a la vida nocturna del Centro Histórico. El Cerdo de Babel presenta “Cronotopía” de Cristina Villar, y Malasaña alberga “Ars Ex Machina”, del colectivo 01-800.

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La invitación está abierta para recorrer los recintos culturales de la ciudad y acercarse a las distintas propuestas artísticas que ofrece Saltillo.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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