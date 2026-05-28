Colibrí Daltónico debutará con la obra de teatro ‘Historias de medianoche’ en Teatro Garnica

La academia de teatro y grupo teatral Colibrí Daltónico tiene menos de un año de existencia ya está lista para debutar en escena con la obra “Historias de medianoche”, un texto de su director Abel Camarena que explora las emociones que rodean al luto. En entrevista con VANGUARDIA el también director del montaje compartió que el proyecto de la academia “ha evolucionado rápido, gracias a Dios. Conforme pasó el tiempo agarramos un buen número de integrantes y actualmente hay mucho interés por ingresar al taller”. Con un texto que tenía guardado desde que estaba estudiando teatro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, este grupo de jóvenes actores y actrices se enfrentará al escenario con cinco historias que hablan sobre la muerte pero visto desde una perspectiva más esperanzadora.

Si bien Colibrí cuenta con espacio escénico propio este debut se realizará en Teatro Garnica, debido a que ya tenían las funciones pactadas con este recinto, al tiempo que su propio lugar comenzó a ser utilizado por otras compañías locales. “Es un espacio muy íntimo, del espectador hacia el actor, las personas están muy cerca del acto, es un lugar muy óptimo para el pequeño formato o que requieren más intimidad con el espectador. Se siente bien, es algo un poco diferente, si bien han existido espacios similares pero se siente muy linda la vibra y el recibir a las compañías ha sido una cosa muy bonita, quedaron muy contentas de venir”, mencionó Camarena. El espacio, que se encuentra en el 252 de la Calle Zaragoza, en el Centro Histórico de Saltillo, ha permitido el crecimiento de quienes integran el elenco de este montaje: Héctor Reyna, Vanny Robledo, Regina Rojas, Javi, Gale Vargas, Emmanuel Castañeda, Alejandro Ledezma, Janna Olmedo, Lola Olmedo y Manuel Reyes.

“Fue un texto que surgió a partir de unas situaciones personales y difíciles que viví en Monterrey y por eso habla de la muerte, fue como decirme a mí mismo que no pasaba nada si la gente se iba, que no tenía que estar triste, que no se me debía de caer el mundo, que la esperanza sigue aunque la gente que amamos fallezca”, explicó sobre la obra. “Historias de medianoche” cuenta también con la producción de Thamara González, la asistencia de producción de Mayra Huerta, maquillaje de Lola Olmedo, vestuario de Emmanuel Castañeda, fotografía y publicidad de Santiago Fuentes, voces en off de Diego Cisneros y Natalia Muñoz, así como la creación de un títere a cargo de Juliana Pugliese. La obra tendrá los días viernes 29 y sábado 30 a las 20:00 horas y el domingo 31 de mayo a las 18:00 horas en Teatro Garnica (Andrés Saucedo 1059, Colonia Topochico). La entrada general es de 100 pesos, estudiantes 50 pesos. Los boletos están disponibles en taquilla o al WhatsApp 844 159 4687 y 844 271 0991.

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