Como en Barrio Antiguo: Artista local propone un mercadito artesanal para el centro de Saltillo

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    Como en Barrio Antiguo: Artista local propone un mercadito artesanal para el centro de Saltillo

Paola Flores está buscando que exista un espacio permanente y visible para los artesanos y artistas locales, que permita el desarrollo de sus negocios

Desde hace unos años, la comunidad de artistas y artesanos de Saltillo ha encontrado en los bazares un modelo atractivo para presentar sus obras al público y estimular sus negocios. Estas iniciativas, mayoritariamente independientes, suelen ganar tracción y contar con varias ediciones, pero a veces también son eventos aislados.

La artista Paola Flores ha vivido esta situación está proponiendo una alternativa que suma a dichos esfuerzos, pero con una plataforma que por medio de la constancia y la visibilidad se pueda convertir en una verdadera tradición para la ciudad.

“Creo que aquí en Saltillo no se aprecia tanto el arte no convencional, o diferente”, explicó para VANGUARDIA la artesana, quien tiene dos años trabajando espejos con diseños esmerilados —ademas de algunas piezas donde rescata insectos muertos que encuentra y los coloca entre placas de vidrio para su exhibición, aunque estos los regala, no los vende—, como parte del proyecto “Yolia Tezcatl”, que en náhuatl significa “El espejo del alma”.

Si bien ya ha formado parte de algunas iniciativas locales, sus obras se venden de mejor manera fuera de la ciudad, específicamente en el Mercadito de Barrio Antiguo en Monterrey, Nuevo León. Este es el modelo que propone para Saltillo: un tianguis cultural que se instale de forma regular —semanal, quincenal o mensualmente—, que la gente comience a conocer por esa constancia y que creadores y compradores puedan aprovechar como espacio de encuentro. Este se instala cada domingo y se realiza desde hace casi dos décadas, lo que lo ha convertido en un sitio conocido tanto para locales como para turistas.

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“Voy seguido a Monterrey y me he dado cuenta que la cultura alternativa ya es fija, aquí siento que apenas lo estamos empezando”, comentó, “tengo muchos amigos artistas pero siento que la mayoría se desanima por no tener un espacio fijo, o apoyo”.

En Saltillo ya existe una propuesta similar. Entrego Punto Medio es una propuesta de la Secretaría de Cultura de Coahuila que en sus inicios —a inicios de 2022—, se realizó de manera bisemanal en la Plaza Nueva Tlaxcala, pero con el tiempo su periodicidad fue variando.

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Su propuesta es convertir la calle peatonal de Juárez, en el Centro Histórico, el llamado Paseo Capital, en el sitio para este mercadito, por lo que ya envió cartas tanto al Ayuntamiento de Saltillo como al Instituto Municipal de Cultura para que se pueda gestionar el proyecto, aunque sigue a la espera de respuesta.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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