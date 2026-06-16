Compañía de danza coahuilense destaca en el Desfile Mundialista en la Ciudad de México
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La Compañía de Danza Nahucalli celebró con orgullo el haber representado las tradiciones del norte del país en este evento internacional
El Desfile Mundialista que se llevó a cabo sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México el pasado 13 de junio reunió a miles de artistas y creadores nacionales, que expusieron ante el mundo la diversidad cultural y artística del país.
Entre esos miles destacó la presencia de la Compañía de Danza Nahucalli, que compartieron en sus redes sociales el orgullo de haber representado a Coahuila en este evento que buscó resonancia internacional en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.
La agrupación recorrió desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, mostrando algunas de las danzas típicas de la región coahuilense, acompañados de pancartas que los ubican como representantes de la entidad.
En la publicación, además de compartir imágenes y videos sobre su participación en este evento, usuarios celebraron su presencia e incluso destacaron que participaran como “verdaderos” ejemplos de tradición mexicana, comparando esta propuesta con el evento inaugural del Mundial, criticado por su pobre y miope perspectiva sobre la cultura nacional.