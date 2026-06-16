Compañía de danza coahuilense destaca en el Desfile Mundialista en la Ciudad de México

El Desfile Mundialista que se llevó a cabo sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México el pasado 13 de junio reunió a miles de artistas y creadores nacionales, que expusieron ante el mundo la diversidad cultural y artística del país.

Entre esos miles destacó la presencia de la Compañía de Danza Nahucalli, que compartieron en sus redes sociales el orgullo de haber representado a Coahuila en este evento que buscó resonancia internacional en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.