Compañía de danza coahuilense destaca en el Desfile Mundialista en la Ciudad de México

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    Compañía de danza coahuilense destaca en el Desfile Mundialista en la Ciudad de México

La Compañía de Danza Nahucalli celebró con orgullo el haber representado las tradiciones del norte del país en este evento internacional

El Desfile Mundialista que se llevó a cabo sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México el pasado 13 de junio reunió a miles de artistas y creadores nacionales, que expusieron ante el mundo la diversidad cultural y artística del país.

Entre esos miles destacó la presencia de la Compañía de Danza Nahucalli, que compartieron en sus redes sociales el orgullo de haber representado a Coahuila en este evento que buscó resonancia internacional en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

La agrupación recorrió desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, mostrando algunas de las danzas típicas de la región coahuilense, acompañados de pancartas que los ubican como representantes de la entidad.

En la publicación, además de compartir imágenes y videos sobre su participación en este evento, usuarios celebraron su presencia e incluso destacaron que participaran como “verdaderos” ejemplos de tradición mexicana, comparando esta propuesta con el evento inaugural del Mundial, criticado por su pobre y miope perspectiva sobre la cultura nacional.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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